Attentat en France – Le profil du terroriste de Nice se précise L’homme qui a égorgé trois personnes dans une basilique s’était radicalisé en Tunisie au cours de ces deux dernières années. Alain Jourdan

Sept mille gendarmes et policiers supplémentaires vont être mobilisés dès lundi dans le cadre du plan Vigipirate urgence attentat. keystone-sda.ch

L’auteur de l’attaque au couteau qui a fait trois victimes, jeudi matin dans la basilique Notre-Dame-de l’Assomption, à Nice, est arrivé en France il y a seulement quelques jours. Brahim A., originaire d’une famille pauvre de Sfax, en Tunisie, se serait radicalisé au cours des deux dernières années. Sous le choc, sa mère et son frère aîné Yassine assurent qu’il n’a jamais montré aucun signe d’«extrémisme», mais reconnaissent qu’il s’était plongé dans la religion depuis deux ans.

Brahim A. avait monté une petite affaire de réparation de motos et de vente d’essence après avoir quitté le lycée. Selon ses proches, le jeune homme, toujours hospitalisé et incapable, pour l’heure, de répondre aux questions des policiers, s’est progressivement isolé. «Il allait du travail à la maison, ne sortait pas et ne se mélangeait pas avec les autres», détaille sa mère, jointe par Reuters. Auparavant, «il buvait de l’alcool et consommait de la drogue. Je lui disais: «Nous sommes nécessiteux, et toi tu gaspilles de l’argent?» Il répondait: «Si Dieu le veut, il va m’orienter vers le bon chemin, ça me regarde», raconte-t-elle.