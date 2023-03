Sommet Macron-Sunak à Paris – Le proeuropéen et le brexiteur peuvent à nouveau se parler Fortement détériorée depuis le vote sur le Brexit, la relation entre la France et le Royaume-Uni est relancée par Emmanuel Macron et Rishi Sunak. Alain Rebetez - Paris

Le premier ministre Rishi Sunak et le président Emmanuel Macron affichent leur complicité devant l’Élysée, à l’arrivée de la délégation britannique. Paris, 10 mars 2023. Emmanuel DUNAND / AFP

La photo de couverture de «Libération» résumait vendredi avec humour l’enjeu de la journée: on y voit une tasse de thé ornée d’une très kitsch guirlande de roses en forme de cœur au milieu duquel le président Emmanuel Macron et le premier ministre Rishi Sunak s’embrassent… Après cinq ans de bouderie, la France et le Royaume-Uni se retrouvent enfin pour un sommet bilatéral. Rishi Sunak est arrivé tout sourire en train, accompagné de sept de ses ministres, pour une séance de travail et un repas à l’Élysée. Mieux: dans quinze jours, le roi Charles III réservera à la France sa première visite d’État à l’étranger qui s’annonce grandiose, avec repas de gala à Versailles et mise en scène d’une amitié retrouvée entre les deux pays.