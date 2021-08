Millions de Juan Carlos – Le procureur Bertossa met Yves Mirabaud sous enquête Le président de la banque privée du même nom est prévenu pour n’avoir pas dénoncé les fonds de l’ancien roi d’Espagne aux autorités suisses. Sylvain Besson

Yves Mirabaud, associé gérant senior et président de la banque Mirabaud, en 2017. YVAIN GENEVAY

C’est une décision exceptionnelle et potentiellement explosive pour la place financière genevoise. L’un de ses plus éminents représentants, le banquier privé Yves Mirabaud, est désormais considéré comme prévenu – c’est-à-dire suspect – dans l’enquête sur les 100 millions de dollars reçus dans sa banque par l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos Ier. L’information, révélée mercredi par le journal espagnol «El País», nous a été confirmée par plusieurs sources proches du dossier.

Selon ces sources, il est reproché au banquier de ne pas avoir annoncé l’argent de Juan Carlos au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, le MROS, en 2018. Dix ans plus tôt, Juan Carlos avait reçu 100 millions de dollars du roi Abdallah d’Arabie saoudite sur un compte ouvert à la banque Mirabaud, avant de donner cet argent à sa maîtresse en 2012. Mais ce n’est qu’en 2018 que l’existence d’une fortune cachée du roi en Suisse a commencé à transpirer. Son ancienne amante avait alors affirmé, dans des enregistrements révélés par la presse, que Juan Carlos dissimulait de l’argent sur des comptes helvétiques, via des hommes de paille. Même si l’argent avait quitté Genève depuis longtemps, le procureur Bertossa estime que c’est à ce moment, au plus tard, que la banque Mirabaud aurait dû signaler les 100 millions aux autorités.