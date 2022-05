Guerre des bikers – Le prochain grand rassemblement de motards se jouera en Valais Les Bandidos se sont implantés à Thoune et à Sion, rompant le traité de paix avec leurs rivaux, les Hells Angels. Or le Valais doit accueillir l’Alpes Biker Show fin août. Avec le risque d’y voir des affrontements? Cette guerre de territoire révèle un phénomène sous-estimé en Suisse. Marie Parvex

Il existait un traité de paix entre les Hells Angels et les Bandidos. (Photo d’illustration) GETTY IMAGES/SEAN GALLUP

Il existait un traité de paix entre les Hells Angels et les Bandidos. Selon ce traité, les Bandidos n’avaient pas le droit de s’installer en Suisse et ne pouvaient pas traverser le territoire en arborant leurs «couleurs». Dans ce monde hyperhiérarchisé, il faut non seulement «gagner» le droit de porter les blousons des clubs avec leurs logos visibles – au cours de longs mois à exécuter les tâches les plus ingrates comme «prospect» – mais il est aussi interdit de les porter sur le territoire d’un autre club.