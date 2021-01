Etats-Unis – Le procès du policier qui a tué George Floyd débutera en mars Le policier américain Derek Chauvin, responsable de la mort de George Floyd, sera jugé le 8 mars prochain. Ses anciens collègues, inculpés de complicité, passeront eux devant la cours en août.

L'agent blanc de 44 ans devrait être jugé pour meurtre à partir du 8 mars 2021. AFP

Le procès de l’ancien policier blanc Derek Chauvin inculpé du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd s’ouvrira comme prévu le 8 mars, mais ses co-accusés seront jugés séparément à la fin août, a ordonné un juge dans une décision rendue publique mardi.

L’accusation et la défense avaient demandé un report de l’ouverture du procès des quatre policiers, notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Même dans la plus grande salle du tribunal de Minneapolis, «il sera impossible de respecter des règles de distanciation physiques en cas de procès conjoint», a reconnu le juge Peter Cahill dans sa décision.

Il a toutefois ordonné de maintenir à la date prévue le procès de Derek Chauvin, 44 ans, qui était resté agenouillé pendant plus de huit minutes sur le cou de George Floyd le 25 mai dans la grande ville du Nord.

«Usage raisonnable de la force»

Ses anciens collègues Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, inculpés de complicité, «seront jugés ensemble à partir du 23 août», a-t-il ajouté. Les quatre hommes, qui demandaient à être jugés séparément, ont tous été remis en liberté sous caution.

L’accusation plaidait au contraire pour un procès unique, afin de ne pas augmenter le traumatisme des proches et le coût pour le contribuable. Dans des documents judiciaires, les accusés ont plaidé avoir fait un usage raisonnable de la force face à un homme qui se débattait. Mais des lignes de fractures sont apparues entre eux et ils semblent tentés de se rejeter la responsabilité du drame.

Le calvaire de George Floyd, filmé et mis en ligne par une passante, a suscité une émotion bien au-delà des frontières américaines et conduit des millions de personnes à descendre dans les rues du pays pour réclamer des réformes de la police et la fin des inégalités raciales.

