Récit de l'intervention

Après avoir vu Mike Ben Peter en soupçonné qu'il était en possession d'un sachet de marijuana, ce policier s'est présenté en lui demandant ce qu'il avait dans la main. L'interpellé a jeté son sachet et s'est exprimé en anglais, montrant qu'il ne comprenait pas. La situation s'est peu à peu agitée, face à cet homme qui gesticulait, saisait des mouvements «vifs et virulents.» Au départ, il indique avoir cherché à apaiser la situation, en ne mentionnant pas qu'il avait vu le sachet. Il n'imaginait pas devoir le menotté. Il livre beaucoup de détails, explique qu'il a tenté d'appeler ses collègues et qu'ils le localisent pour venir en renfort. «On s'est pas mal déplacé en réalité sur ce parking. Je n'arrivais pas à le guider comme je voulais. J'ai donné deux coups dans les parties génitales et cela a permis de le mener au sol. Mais il est parvenu à se relever, nous avons eu un épisode de lutte au point que le câbéle de mon oreillette s'est arraché. J'ai donc décidé de changer de moyen et j'ai fait usage de mon spray au poivre. Mes collègues sont arrivés, nous avons essayé de le basculer et je me suis retrouvé avec mon bras bloqué sous son buste.»