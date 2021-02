Tribunal de police de Genève – Le procès de tous les dangers pour Pierre Maudet Le conseiller d’État, accusé d’avoir accepté des avantages à la suite d’un voyage tous frais payés à Abu Dhabi, sera jugé par le Tribunal de police dès le 15 février. «Il affronte cette dernière étape avec la volonté intacte de faire établir son innocence», a indiqué son avocat Grégoire Mangeat.

Pierre Maudet, qui a dans un premier temps menti sur le financement de ce séjour aux Émirats avant de faire repentance, a vu sa cote chuter à mesure que l’enquête de la justice avançait. Keystone/Jean-Christophe Bott

Le procès du conseiller d’État genevois Pierre Maudet s’ouvre le 15 février devant le Tribunal de police de Genève. L’élu de 42 ans est prévenu d’acceptation d’avantages. Il réfute les accusations. Les débats se focaliseront notamment sur un voyage du magistrat à Abu Dhabi, tous frais payés, en compagnie de sa famille et de son ancien chef de cabinet.

L’affaire qui va être jugée par le Tribunal de police a fait grand bruit et pourrit la vie politique genevoise depuis 2018. Pierre Maudet, qui a dans un premier temps menti sur le financement de ce séjour aux Émirats, avant de faire repentance, a vu sa cote chuter et ses soutiens fondre à mesure que l’enquête de la justice avançait.

Aujourd’hui, Pierre Maudet se retrouve sans parti, le PLR l’ayant exclu de ses rangs. Il est aussi privé de son département par ses collègues de l’exécutif. Mais le politicien garde de la ressource. «Il affronte cette dernière étape avec la volonté intacte de faire établir son innocence», relève son avocat Grégoire Mangeat.

Séjour de luxe

Selon l’acte d’accusation, la valeur du voyage effectué par Pierre Maudet et ses proches à Abu Dhabi, en 2015, est estimée à plus de 50’000 francs. Les hôtes du prince héritier Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ont dormi dans un 5 étoiles et ont été aux premières loges pour suivre un Grand Prix de Formule 1.

Le programme sur place était principalement «hôtel, piscine, cigares et Grand Prix», relève le Ministère public genevois. Ce dernier a enquêté pour savoir qui était derrière l’organisation d’un tel séjour. Le Parquet souligne en effet que Pierre Maudet n’avait aucun contact sur place, aux Émirats.

C’est dans ce contexte qu’interviennent un directeur d’entreprise et un entrepreneur, tous deux amis du conseiller d’État. Eux ont les relations que le magistrat n’a pas. Ils mettent donc sur pied le voyage. Ces deux hommes se retrouvent également avec Pierre Maudet sur le banc des accusés. Ils devront répondre d’octroi d’un avantage.

Un sondage problématique

L’homme d’affaires et le directeur seront aussi jugés pour avoir financé, à hauteur de 34’000 francs, un sondage sur les préoccupations des Genevois devant servir aux intérêts du conseiller d’État. Dans ce volet de l’affaire, Pierre Maudet est également jugé pour avoir approuvé ce financement.

Que ce soit pour le voyage à Abu Dhabi ou pour le sondage, le Ministère public estime que Pierre Maudet a accepté des avantages, en sa qualité de membre d’une autorité, «en s’accommodant du risque» que ces avantages lui soient octroyés avec le but «de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles».

Ancien bras droit

Patrick Baud-Lavigne, l’ancien chef de cabinet de Pierre Maudet, doit aussi comparaître devant le Tribunal de police pour avoir participé à l’escapade d’Abu Dhabi. L’ancien fonctionnaire sera en outre jugé pour avoir prêté assistance au conseiller d’État pour l’organisation du sondage.

Patrick Baud-Lavigne est par ailleurs poursuivi pour violations de secret de fonction. Selon l’accusation, il aurait transmis des informations au directeur de société déjà mis en cause pour le voyage aux Émirats, notamment en rapport avec la demande d’ouverture d’un bar dans lequel ce directeur avait investi.

«Mon client conteste toute infraction», souligne Jean-Marc Carnicé, l’avocat de Patrick Baud-Lavigne. Et d’ajouter que son client «a toujours fait son travail dans l’intérêt de l’État avec conscience et dévouement». Jamais, selon lui, «il n’a eu l’intention de violer une quelconque règle pénale».

Cinq accusés

Un cinquième homme doit être jugé par le Tribunal de police. Il s’agit de l’ancien chef de l’ex-service genevois du commerce (SCOM). Le Ministère public lui reproche d’avoir ordonné à ses collaborateurs de délivrer une autorisation d’exploiter au bar en question, «nonobstant un dossier incomplet».

Dans ce procès, Pierre Maudet joue gros. Le conseiller d’État, démissionnaire du gouvernement genevois, est candidat à sa propre succession. Le premier tour de l’élection complémentaire se déroule le 7 mars. D’ici là, le Tribunal de police aura probablement rendu son verdict.

