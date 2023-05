Tribunal correctionnel – Le procès de Tariq Ramadan pour viol a commencé à Genève L’intellectuel musulman comparaît cette semaine au Palais de justice. Premiers récits d’audience. Fedele Mendicino

Le procès pour viol de l’islamologue Tariq Ramadan (à gauche sur photo avec lunettes) s’est ouvert ce lundi matin. Son arrivée devant le Palais de justice avec ses avocats. LAURENT GUIRAUD

L’islamologue Tariq Ramadan est jugé depuis ce matin devant le Tribunal correctionnel de Genève. L’intellectuel, âgé de 60 ans, est suspecté d’avoir violé une femme dans une chambre d’hôtel à Genève en 2008. Peu avant 9 h, dans la cour intérieure du Palais de justice, l’accusé arrive et adresse un sourire courtois au nombreux public présent.

«Situation médicale difficile»

En apparence serein, il entre la tête haute dans la salle d’audience, vêtu d’un imperméable cintré et d’une chemise bleue. Pourtant, souligne la défense du prévenu souffrant de sclérose en plaques, «sa situation médicale est difficile». Derrière un paravent, la plaignante, que nous appelons Brigitte, assiste aux débats entourés de ses avocats.

Rappelons qu’elle raconte qu’en 2008, Tariq Ramadan, après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux, lui a proposé d’aller boire un café dans l’hôtel près de la gare Cornavin. Le soir du 28 octobre 2008, ils se voient et discutent dans une salle de l’établissement hôtelier de la rue de Lausanne. La femme, âgée alors d’une quarantaine d’années, affirme que leur discussion a été interrompue à un moment donné par le réceptionniste, qui les invite à quitter les lieux.

Ils montent dans la chambre de Tariq Ramadan pour continuer à bavarder. Ce dernier déclare être monté seul. Brigitte, selon lui, aurait ensuite frappé à sa porte. Elle l’accuse de l’avoir poussée sur le lit et de l’avoir giflée et agressée sexuellement plusieurs fois, avant qu’elle ne quitte la chambre au petit matin.

Tariq Ramadan conteste tout rapport sexuel et tous les faits reprochés.

Convertie à l’islam, Brigitte a indiqué durant l’enquête qu’elle avait fait sa connaissance lors d’une séance de dédicace, quelques mois avant la nuit du 28 octobre 2008, puis lors d’une conférence en septembre. S’en était suivie une correspondance de plus en plus intime sur les réseaux sociaux.

Le jugement sera prononcé le 24 mai. Dans la procédure française, Tariq Ramadan est mis en examen pour le viol de quatre femmes. Le Parquet de Paris a requis en juillet dernier son renvoi devant la Cour d’assises. Ce volet français lui a valu plus de neuf mois de détention provisoire en 2018. Sous contrôle judiciaire, l’islamologue est tenu de résider en France, mais il bénéficie d’autorisations exceptionnelles de sortie du territoire français pour se rendre en Suisse dans le cadre de l’affaire jugée cette semaine à Genève.

Dieudonné convoqué mardi

Ce lundi, la défense, qui évoque l’hypothèse d’un renvoi du procès, estime d’emblée que le dossier transmis par les autorités françaises est incomplet. Pour Me Guerric Canonica, cela ne «permet pas d’assurer un procès équitable».

Sa consœur, qui défend aussi Tariq Ramadan, demande également qu’un courrier anonyme soit intégré dans le dossier pénal genevois. Cette lettre récente ferait état d’une confidence faite par la plaignante auprès de l’humoriste Dieudonné peu après les faits. Un courrier qui ne parlerait pas d’un viol mais «d’un coup d’un soir» et donc d’une relation consentie. Pour le Ministère public, opposé au renvoi du procès, cet incident relevé par les défenseurs de l’islamologue n’est pas pertinent, «sachant que Dieudonné a été convoqué comme témoin ce mardi matin».

Les avocats de Brigitte s’étonnent de «l’arrivée soudaine de cette lettre sortie de la manche» il y a deux semaines. Me Robert Assaël dénonce «l’artifice de la défense qui fait citer Dieudonné comme témoin de moralité. Témoin dont la moralité est relative…»

Pour le reste, l’avocat estime que le Tribunal n’a pas besoin de l’entier du dossier complet français: «Vous devez juger sur la base du dossier suisse.» Quant au renvoi évoqué par la défense, Me Assaël estime que «Tariq Ramadan veut jouer la montre» pour atteindre la prescription en octobre 2023.

Après une bonne demi-heure de délibération, le Tribunal correctionnel a décidé d’écarter les incidents relevés par la défense. L’audition de Tariq Ramadan début peu avant 11 h. L’accusé a tenu d’emblée à réagir aux propose de Me Assaël l’accusant de jouer la montre: «Cela fait quatre ans que j’attends que cette affaire soit jugée. Il n’y a rien de pire que l’attente, la pression, le stress et la prison dans mon état de santé. Mon psychiatre m’a conseillé de ne pas venir ce matin. Mais je suis là pour me battre contre le mensonge et la manipulation.» Le prévenu, évoquant sa sclérose en plaques, a décrit ses problèmes de mémoire, de sommeil et de dépression: «Je suis diminué intellectuellement.»

