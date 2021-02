Au Tribunal de police – Le procès de Pierre Maudet s’ouvre avec la parole de ses collaborateurs La journée d’ouverture s’est concentrée sur les auditions du chef de cabinet et de l’ancien chef du Service du commerce. Le conseiller d’État a écouté attentivement. Luca Di Stefano

En bleu, Pierre Maudet a soigneusement pris des notes pendant que Patrick Baud-Lavigne (au centre), Raoul Schrumpf (en bas) et Antoine Daher s'expliquaient. Au fond, Magid Khoury s'exprimera également mardi. Tondeux

La voix de Pierre Maudet n’a pas résonné une seule fois au premier jour de son procès. Lundi, le conseiller d’État démissionnaire n’a fait qu’écouter les deux fonctionnaires précipités dans son sillage à la barre. Lui, prévenu principal de ce procès où chaque visage est couvert d’un masque, où le plexiglas marque une distance entre chaque individu, attendra mardi pour être interrogé.

Avant la tempête judiciaire, Raoul Schrumpf et Patrick Baud-Lavigne étaient respectivement chef du Service du commerce et chef de cabinet de Pierre Maudet. Pourquoi le premier a-t-il délivré une autorisation à l’Escobar alors que deux documents manquaient au dossier? Pourquoi le second a-t-il participé à ce voyage controversé à Abu Dhabi? La présence de l’entrepreneur Antoine Daher ne peut être évacuée de ces questions. L’homme d’affaires libanais était engagé dans l’ouverture du bar. Il est également celui qui a organisé le voyage à Abu Dhabi.