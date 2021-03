Mort de George Floyd – Le «procès de l’Amérique» s’est ouvert à Minneapolis Le procès de Derek Chauvin a démarré lundi dans un climat de haute tension dans le Minnesota. L’entourage de George Floyd demande que justice soit rendue. Jean-Cosme Delaloye New York

Derek Chauvin (à droite) en compagnie de son avocat, Eric Nelson. L’ancien officier de police poursuivi pour meurtre a pris de nombreuses notes durant la première journée d’audience de son procès. KEYSTONE

«Vous pouvez croire vos yeux, c’est un meurtre.» Le procureur Jerry Blackwell n’a attendu que 25 minutes, en ouverture du procès de Derek Chauvin lundi à Minneapolis, pour montrer aux 14 jurés la vidéo de l’arrestation de George Floyd et leur faire part de sa requête. Pour l’accusation, l’affaire se résume aux images filmées le 25 mai dernier par une adolescente témoin de la scène et qui ont horrifié l’Amérique.

On y voit l’officier de police le genou planté dans le cou de l’Afro-Américain pendant 9 minutes et 29 secondes malgré les supplications de George Floyd: «Je ne peux pas respirer», répète l’Afro-Américain avant de se taire et de ne plus bouger. Le policier ne bronche pas, malgré les appels de la foule demandant à Derek Chauvin de retirer son genou du cou de l’homme à terre. «Il ne desserre pas son étreinte et ne se lève pas», martèle Jerry Blackwell dans sa déclaration liminaire.