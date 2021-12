Relations ville-campagne – Le problème concerne surtout les métropoles Une enquête de la coopérative Fenaco ne montre pas de clivage entre ruraux et citadins, mais des tensions entre les plus grandes villes et la campagne.

L’écart s’est creusé depuis deux ans: les grandes villes ont été mises en minorité dans 11 des 22 votations. KEYSTONE

La Coopérative agricole Fenaco a commandé une enquête sur les relations villes-campagne, à l’heure où l’UDC prétend que la gestion «nuisible» des villes par la gauche creuse le fossé entre citadins et ruraux. Résultat: des tensions existent, mais seulement entre les métropoles et le reste du pays.

Intitulée «Moniteur villes-campagne», l’enquête ne montre pas de clivage entre ruraux et citadins, mais un champ de tension entre les plus grandes villes et la campagne. Une évaluation des données des votations depuis 1981 confirme clairement ce contraste, a indiqué lundi le directeur général de Sotomo Michael Hermann, cité dans un communiqué de Fenaco.

L'écart s'est creusé depuis deux ans: les grandes villes ont été mises en minorité dans 11 des 22 votations. A l'inverse, les zones rurales ne se sont trouvées qu'une seule fois dans le camp des perdants. L'enquête menée auprès de 3000 personnes en octobre de cette année a également montré que les deux tiers des personnes interrogées perçoivent le contraste ville-campagne comme important. Seul un quart des personnes interrogées estime que ce contraste est une épreuve à traverser pour la Suisse. L'étude indique aussi que la relation entre la ville et la campagne est «compliquée et caractérisée par l'ambivalence": les citadins aspirent à la campagne, tandis que les ruraux ressentent chez ceux-ci superficialité et arrogance. Seuls 8% de la population, selon le sondage, dit vivre dans une commune très rurale ou très citadine. Visites de ferme obligatoire à l'école Même parmi la base de l›UDC, seuls 45% prennent clairement parti pour la campagne. Entre les métropoles et les régions rurales, il y a les petites villes et les agglomérations. «C'est cet ‹entre-deux' qui fait toute la ‹normalité suisse'", écrit Sotomo. Pour combler le fossé, les personnes interrogées estiment qu'un contact direct et immédiat entre la ville et la campagne est nécessaire. Ainsi, 92% sont favorables à l'introduction de visites de ferme dans le programme de la scolarité obligatoire. L'idée d'organiser des «semaines scolaires urbaines» suscite aussi une grande sympathie, d'après le sondage. 10 millions pour le dialogue La coopérative agricole Fenaco veut participer au mouvement. Elle a ainsi annoncé lundi qu'elle débloque dix millions de francs pour des projets favorisant le dialogue entre la ville et la campagne. Cet argent sera remis à une fondation.

Cette action de la coopérative agricole est rendue possible grâce au bénéfice record de 166,4 millions de francs qu’elle a réalisé en 2020. Fenaco est entre les mains des 174 coopératives Landi en Suisse, qui comptent 43’000 membres, dont plus de 23’000 agriculteurs.

Selon Sotomo, les résultats de l’enquête sont pondérés statistiquement et représentatifs de la population électorale de Suisse alémanique et romande.

ATS

