Exception culturelle – Le prix unique du livre est abandonné avec fracas

Neuf mois, à peine. C’est l’existence éphémère qu’aura eue le projet de prix unique du livre. Lancée par Mathias Reynard en mars, l’initiative parlementaire visant à ressusciter ce vieux serpent de mer de la politique fédérale vient d’être retirée par Vincent Maitre (Centre/GE). C’est lui qui avait hérité du dossier après l’élection du socialiste au gouvernement valaisan.

«Il y a un sentiment de gâchis, admet Vincent Maitre. J’ai la conviction que ce projet aurait aidé les petits libraires et éditeurs. Et selon mes informations, il était d’ailleurs soutenu par bon nombre d’entre eux. J’ai l’impression qu’ils sont mal défendus par leurs représentants qui ne savent pas ce qu’ils se veulent et ont fini par retourner leur veste. Je me suis mis à disposition de cette cause que je trouve juste. Mais si, aujourd’hui, ils n’en veulent plus, je ne peux qu’en prendre acte. Je ne vais pas me battre contre des moulins à vent.»