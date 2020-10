Récompenses – Le prix Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial de l’ONU Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le comité a récompensé ses efforts pour combattre la faim et améliorer les conditions pour la paix.

Le prix Nobel de la paix consiste en une médaille d'or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million de francs. KEYSTONE/AP/Fernando Vergara

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le comité a récompensé ses efforts pour combattre la faim et sa contribution pour des meilleures conditions pour la paix, a tweeté le comité Nobel.

Le PAM est récompensé pour «ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l’utilisation de la faim comme arme de guerre», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Des dizaines de milliers de personnes – parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d’université – peuvent proposer le «poulain» de leur choix à l’examen du comité Nobel. Le prix consiste en une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises (un peu plus d’un million de francs).

L’an dernier, le Nobel était allé à un lauréat plus traditionnel, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, couronné pour le rapprochement qu’il a initié avec l’ancien frère ennemi, l’Érythrée.

