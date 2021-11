La littérature à l’honneur – Le prix Jan Michalski 2021 décerné à l’ONG russe Memorial International Ce prix, remis mardi à Montricher, récompense un ouvrage collectif qui se penche sur les travailleurs de l’Est déportés en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale.

La résidence d’écrivains de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature située à Montricher (photo d’illustration). KEYSTONE

Le Prix Jan Michalski de littérature 2021 a été remis mardi à Montricher à l’ONG russe Memorial International et à quatre de ses collaborateurs pour «OST: Letters, Memoirs and Stories from Ostarbeiter in Nazi Germany». Cet ouvrage collectif comble un trou dans l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale en se penchant sur le destin des travailleurs de l’Est déportés en Allemagne et soumis au travail forcé par les nazis.

Le jury a salué «le travail acharné pour le rétablissement de la vérité historique» de l’organisation non gouvernementale (ONG) russe Memorial International et des quatre auteurs de l’ouvrage, Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova, écrit la Fondation Jan Michalski mardi dans un communiqué.

Le Prix Jan Michalski de littérature 2021 a été remis mardi à Montricher à l’ONG russe Memorial International (photo d’illustration). AFP

Ce livre sort ainsi du silence un pan de l’histoire du XXe siècle. Il offre une mémoire collective au destin tragique et complexe des «Ostarbeiter» (travailleurs de l’Est).

Déjà lauréat de l’Enlightener Prize 2017 en Russie, l’ouvrage est le fruit d’un travail de longue haleine. Les collaborateurs de l’ONG ont consulté de nombreuses pièces d’archives, enregistré des centaines d’heures d’interviews d’anciens «Ostarbeiter», afin de documenter de façon exhaustive ce que ces derniers ont subi pendant leur captivité et à leur retour dans leur patrie.

Proche de l’esclavage

Suite à l’occupation de leurs pays par les nazis après 1941, entre trois et cinq millions d’Ukrainiens, Polonais, Biélorusses, Russes, Tatars, pour la plupart de moins de 18 ans, ont été envoyés comme main-d’œuvre sur tout le territoire allemand: dans des usines, mines, exploitations agricoles ou encore chez des particuliers.

Distingués des autres travailleurs forcés par l’insigne «OST» cousu sur leurs vêtements, ils ont connu des conditions de travail et de vie proches de l’esclavage. La moitié d’entre eux étaient des jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles. Beaucoup ont succombé à la famine, à l’épuisement, aux bombardements ou ont été sommairement exécutés.

Traîtres à la patrie

À la fin de la guerre, plus de 2,5 millions d’«Ostarbeiter» ont été rapatriés en URSS, où ils ont affronté de nouveaux traumatismes: être considérés comme traîtres à la patrie, jugés, envoyés dans des camps ou enrôlés dans l’Armée rouge.

Dans les années 1990, la question a enfin trouvé une place dans la sphère publique, à l’initiative des députés Verts du Bundestag allemand. Memorial International a ensuite travaillé ensuite à la reconnaissance des «Ostarbeiter».

Les lauréats du Prix Jan Michalski 202, dont deux se sont rendus à Montricher pour la cérémonie, reçoivent une somme globale de 50’000 francs, ainsi que chacun une œuvre d’art, un dessin à l’encre de Chine de l’artiste Frédéric Pajak. L’ouvrage en version originale russe a été traduit en anglais par Georgia Thomson (ed. Granta, 2021).

ONG devant les juges jeudi

Créée en 1989, Memorial International œuvre pour la réhabilitation morale et juridique des personnes soumises aux répressions politiques en URSS, dans la Russie actuelle et les pays de l’ancien bloc de l’Est.

L’ONG est aujourd’hui concrètement menacée de dissolution par les instances judiciaires de la Fédération de Russie qui l’accusent d’avoir violé systématiquement la loi sur les agents de l’étranger. Une audience est prévue jeudi devant la Cour suprême à Moscou.

