Contestation de Loukachenko – Le Prix Charlemagne attribué à trois opposantes bélarusses Sviatlana Tsikhanouskaya, Maria Kolesnikova, aujourd’hui emprisonnée dans son pays, et Veronika Tsepkalo ont été récompensées pour leur engagement vendredi.

Veronika Tsepkalo (à gauche), Svetlana Tikhanovskaya (au milieu) et Maria Kolesnikova (à droite) ont reçu le Prix Charlemagne vendredi. AFP

Le Prix Charlemagne, qui récompense des personnalités pour leur engagement européen, a été attribué pour 2022 aux trois figures de premier plan de l’opposition bélarusse, dont son égérie Sviatlana Tsikhanouskaya, a annoncé le directeur de ce prix vendredi.

Ce Prix, créé en 1950, sera remis le 26 mai prochain à Aix-la-Chapelle, dans l’ouest de l’Allemagne.

Contestation du régime

Les trois femmes, devenues les visages de la contestation du régime d’Alexandre Loukachenko, sont distinguées pour leur «engagement courageux et encourageant contre l’arbitraire brutal de l’État, la torture, la répression et la violation des droits humains élémentaires par un régime autoritaire, pour la démocratie, la liberté et l’État de droit», a justifié le directeur du comité chargé d’attribuer cette récompense, Jürgen Linden.

Elles sont aussi «une grande source d’inspiration non seulement pour des centaines de milliers de Bélarusses, mais aussi bien au-delà des frontières bélarusses», selon le communiqué.

Mari condamné

L’annonce de ce prix intervient après la condamnation, mardi par un tribunal bélarusse, à de lourdes peines de prison de plusieurs opposants à Loukachenko, notamment Sergueï Tikhanovski, époux de Svetlana Tikhanovskaïa.

Cette dernière, une ex-professeure d’anglais de 39 ans, est de facto la cheffe de l’opposition bélarusse. Elle a été contrainte à l’exil à l’été 2020 pour avoir inspiré une vague de contestation historique que le régime a durement réprimée.

Reprenant le flambeau après l’arrestation de son mari, elle avait revendiqué la victoire à l’élection présidentielle du mois d’août de la même année.

11 ans de prison

Directrice de campagne de l’ex-banquier Viktor Babaryko, Maria Kolesnikova, s’est vue quant à elle infliger une peine de 11 ans d’emprisonnement en septembre pour «complot» contre le pouvoir.

Également figure politique, Veronika Tsepkalo a rejoint en exil son mari Valery, un ancien diplomate dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée, tandis qu’une dizaine de leurs collaborateurs ont été arrêtés.

L’UE refuse de reconnaître la réélection controversée du président Loukachenko en août 2020 à la suite de la répression du mouvement de contestation et a adopté de lourdes sanctions économiques contre Minsk.

Le président français, Emmanuel Macron, et le pape François figurent parmi les personnalités récompensées par le Prix Charlemagne ces dernières années. Les Français Simone Veil et Jacques Delors, entre autres, avaient également reçu le prestigieux prix.

