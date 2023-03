École genevoise – Le privé peut continuer à accueillir des enfants de moins de 3 ans Le Grand Conseil a refusé de repousser l’âge d’entrée dans les écoles privées, comme le souhaitait le Département de l’instruction publique. Rachad Armanios

Le Département de l’instruction publique voulait que les élèves aient 3 ans au 31 juillet (photo d’illustration). LUCIEN FORTUNATI

Les écoles privées pourront continuer à accueillir des enfants ayant 3 ans révolus au 31 décembre, c’est-à-dire ayant un peu plus de 2 ans et demi à la rentrée. Vendredi, le Grand Conseil a voté une loi émanant du PLR entérinant la pratique qui avait cours jusqu’à présent, rapporte «20 minutes». Le Département de l’instruction publique, lui, voulait que les élèves aient 3 ans au 31 juillet.

Cela met un terme au conflit l’opposant aux écoles privées à ce sujet. Toutefois, le département a fait accepter un amendement afin que les conditions d’accueil et de surveillance adaptées à cet âge en principe préscolaire soient précisées dans un règlement. Et ce en concertation entre le département et les écoles privées.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

