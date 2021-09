Festival – Le printemps carougeois se célèbre en automne Spectacles, concerts, installation, expos et ateliers durant une dizaine de jours, sous le signe bienvenu de l’apesanteur. Philippe Muri

L’installation «Baume volatil» de Lionel Stocard. Le temps semble être en suspension. DR

C’est une première. Annulé l’an dernier, le printemps carougeois 2021 prend ses quartiers… en automne. On se doute bien pourquoi. Prévue initialement du 30 avril au 9 mai, la manifestation a été reportée en raison de la situation sanitaire incertaine prévalant au premier semestre. Avec une programmation poétique empreinte de douceur, cette 56e édition déroule spectacles, ateliers, concerts, installation et autre performance aérienne sur le thème de l’apesanteur. Une forme de légèreté assumée plutôt bienvenue, dont le public a pu avoir un avant-goût dès la fin avril avec l’installation «Constellations» imaginée par Didier Zanone place de Sardaigne et alentour.