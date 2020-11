Après la récente annonce par Pierre Maudet de sa démission, le Conseil d'Etat a estimé qu'il y avait vacance en son sein et qu'il lui incombait, en vertu de la Constitution genevoise, d'organiser une élection pour repourvoir ce poste. Le texte de la lettre postée sur son site internet personnel par le démissionnaire a toutefois de quoi interpeller le citoyen électeur et l'amener à s'interroger, à la différence de nos édiles, sur la réalité de cette vacance.

Le principe de vacance - état d'un poste sans titulaire, d'un poste libre que l'on doit pourvoir - énoncé par la Constitution, et qui motive la convocation des électeurs aux urnes, suppose en effet que ladite vacance soit constatée pour rendre possible l'attribution du poste à un autre titulaire. Or qu'écrit Maudet à ses Bien Chers Collègues dans sa lettre ? - «Je présente ma démission avec effet officiel au jour de la prestation de serment de mon/ma successeur-e, en mars 2021» - «Toujours à disposition dans l'intervalle».

Est-ce là l'expression d'une vacance, comme l'ont décrété nos magistrats? Difficile à admettre, même sous l'angle du pragmatisme politique face à l'imbroglio organisationnel provoqué au sein de l'exécutif cantonal par les démêlés judiciaires de Maudet. Car tout en présentant sa démission, l'intéressé en diffère l'effet officiel à mars 2021, poursuivant son mandat et continuant ainsi à assumer ses fonctions, faute de les assurer, puisque ses pairs l'ont privé de toute activité par leur «décision consistant à (l')écarter de ses attributions départementales»! Prêt au surplus à faire valoir ses droits par voie judiciaire.

Pareil stratagème est particulièrement condamnable de la part d'un élu de longue date, ancien enfant prodige de la République, aujourd'hui déchu, qui déçoit à nouveau par son attitude peu responsable. A défaut de voir P. Maudet renoncer immédiatement à son mandat et quitter le collège gouvernemental dans la foulée, nous sommes loin d'une vacance. Nos magistrats n'auraient donc pas dû conclure à un retrait effectif de leur collègue et arrêter sans autre une date d'élection complémentaire.

Quelle conséquence tirer de leur appréciation hâtive de la situation? Saisir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, afin qu'elle se prononce sur la validité de la décision de nos édiles ? En quoi ce recours, par son éventuelle réponse jurisprudentielle à la notion de vacance, apaiserait-il le climat politique délétère qui règne à Genève à cause de l'affaire Maudet? Sans doute inconstitutionnelle, l'initiative du Conseil d'Etat en écho au simulacre de démission d'un des siens offre au moins l'avantage de laisser le peuple s'exprimer bientôt et mettre un terme - espérons-le - à la Genferei Maudet. Puisse ainsi la sérénité revenir au sein de l'Exécutif, au plus grand bénéfice de la population en cette période troublée.

Que l'on aurait pourtant apprécié que Pierre Maudet agisse en l'homme d'Etat responsable qu'il fut jadis, en quittant le gouvernement genevois ad nutum, sans tergiverser sur les modalités de sa démission. Voilà qui aurait déjà rendu superflue cette réflexion sur le principe de vacance, dont il a manifestement abusé!