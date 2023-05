Le retour du Covid – Le principe de précaution vaut aussi pour les meilleurs du peloton Remco Evenepoel, leader du Tour d’Italie, s’est retiré de l’épreuve dimanche après avoir gagné le contre-la-montre. Le risque n’en valait pas la chandelle. Robin Carrel

Pas besoin de test: la tête du champion du monde dimanche disait beaucoup de son état de santé. KEYSTONE

«Il n’y a plus le protocole qui était là avant. N’oubliez pas que l’OMS ne classe plus le Covid comme une urgence sanitaire internationale! Cela signifie que chaque équipe peut faire des tests, si elle le souhaite. Quelqu’un peut décider d’arrêter le coureur pour des raisons de santé, quelqu’un peut décider de le laisser continuer, aussi. Ici, au Giro, il y a eu des cas déclarés de Covid et nous ne pouvons pas jurer qu’il n’y en a pas eu d’autres.»