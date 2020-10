Environnement – Le prince William lance un prix «prestigieux» face à la crise du climat Le petit-fils de la reine Elizabeth II décernera le premier prix «Earthshot» en automne 2021 pour récompenser des solutions apportées à la crise climatique. Cinq lauréats se partageront près de 60 millions de francs.

Le prince William (à droite) et le naturaliste britannique Sir David Attenboroug discutent du prix «Earthshot» au palais de Kensington, à Londres. KEYSTONE

Le prince William remettra à l’automne 2021 la première édition de son prix «prestigieux» consacré à l’environnement, qui veut «remplacer le pessimisme actuel par de l’optimisme» en récompensant des solutions apportées à la crise climatique, a annoncé jeudi sa Fondation royale.

Doté de 50 millions de livres sur dix ans (environ 60 millions de francs), le prix «Earthshot» se veut «le prix environnemental mondial le plus prestigieux de l’histoire», inspiré par le programme lunaire du président américain John F. Kennedy, qui avait contribué à l’avancement technologique de l’humanité.

Il «incitera au changement et aidera à réparer notre planète au cours des dix prochaines années – une décennie critique pour la Terre», a précisé la fondation du petit-fils de la reine Elizabeth II dans un communiqué.

«Rassembler les meilleurs esprits»

«Nous devons trouver des solutions pour pouvoir vivre nos vies et profiter de nos vies, et ne pas se sentir coupable et mal à propos de certaines choses que nous faisons», a insisté le prince William sur BBC Radio 4. Il s’agit de «galvaniser et de rassembler les meilleurs esprits, les meilleures solutions possible, de réparer et de s’attaquer à certains des défis environnementaux les plus importants au monde».

«Selon les experts, nous sommes vraiment au point de non-retour. Nous avons dix ans pour fondamentalement réparer notre planète», a-t-il aussi mis en garde sur Sky News. «Nous avons trouvé plus de 190 milliards de livres (environ 225 millions de francs) (…) pour contribuer à la reprise durant le Covid. Nous pouvons faire de même pour l’environnement», a-t-il insisté.

Cinq lauréats par an

Soutenu par une coalition de personnalités, d’organisations et d’entreprises, le prix «Earthshot» distinguera cinq lauréats par an pendant les dix prochaines années «avec pour objectif de trouver au moins 50 solutions aux plus importants défis auxquels est confronté le monde d’ici 2030».

Les lauréats seront annoncés chaque année lors d’une cérémonie dans une ville différente du globe, à commencer par les cinq premiers à Londres à l’automne 2021. Les candidatures ouvriront en novembre.

Autour de cinq objectifs (protéger et restaurer la nature, assainir l’air, raviver les océans, bâtir un monde sans déchets et restaurer le climat), il s’agira d’«identifier des solutions probantes», mais aussi de «remplacer le pessimisme actuel à propos des problèmes environnementaux par de l’optimisme», est-il expliqué.

Le prix «Earthshot» récompensera tant des personnes (militants, scientifiques, économistes, etc.) que des entreprises, organisations, gouvernements, villes voire pays proposant des «solutions viables» à la crise climatique, permettant d’améliorer les «conditions de vie dans le monde, en particulier pour les communautés les plus exposées au changement climatique».

ATS/NXP