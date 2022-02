Accord à l’amiable conclu – Le prince Andrew va payer 15 millions de francs, selon la presse Le fils d’Elizabeth II a notamment l’intention de faire un don important à l’organisation d’aide aux victimes de Virginia Giuffre, la femme qui l’accuse d’agressions sexuelles.

L’accord au montant confidentiel annoncé mardi entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, l’Américaine qui l’accuse de l’avoir agressée sexuellement en 2001, représente un coût de 12 millions de livres (plus de 15 millions de francs) pour le fils d’Elizabeth II, selon la presse britannique mercredi.

Les termes financiers exacts de l’accord n’ont pas été dévoilés mardi, le document judiciaire se contentant d’indiquer que le duc d’York «a l’intention de faire un don important à l’organisation de Virginia Giuffre», créée l’année dernière et baptisée «Speak Out, Act, Reclaim», qui soutient les victimes de trafic sexuel.

Le tabloïd The Daily Mirror affirme que le prince verserait deux millions de livres à cette association et 10 millions à Virginia Giuffre personnellement, sans préciser si cette somme inclut ou non les frais d’avocats très élevés dans ces cas.

Selon la presse britannique, le prince a récemment vendu un luxueux chalet suisse qu’il avait acquis en 2014, pour une somme qui s’élèverait à 18 millions de livres (environ 22 millions de francs). Il conserverait cependant d’importantes dettes liées à cette acquisition.

D’autres journaux avancent des montants plus faibles, le Guardian estimant que la somme dépasserait sept millions de livres sterling, sans compter les frais d’avocats qui devraient atteindre plusieurs millions, tandis que le Daily Mail évoquait une «humiliation à 10 millions de livres sterling».

Interrogée par l’AFP, une porte-parole d’Andrew a refusé de commenter.

Avec cet accord, le prince Andrew, qui a toujours contesté les faits, s’évite un procès civil aux États-Unis particulièrement embarrassant pour la famille royale britannique, l’année où Elizabeth II célèbre ses 70 ans de règne.

Pour protéger la monarchie, Andrew a été privé le mois dernier de tout rôle officiel et ne peut plus utiliser son titre d’Altesse royale. Il a en outre été privé de ses titres militaires, une humiliation supplémentaire.

Il n’avait déjà plus aucune activité publique depuis une interview télévisée calamiteuse en 2019 durant laquelle il avait été interrogé sur les accusations le visant. Il avait catégoriquement démenti, sans la moindre empathie pour les victimes et sans regret pour ses liens avec Jeffrey Epstein.

