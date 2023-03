L’Église couvre l’affaire – Le prêtre abuseur a fait au moins six enfants De vieux dossiers judiciaires de Saignelégier et des lettres révèlent l’histoire d’un prêtre catholique ayant abusé de femmes et engendré des enfants. Catherine Boss Simone Rau

Les six enfants du prêtre catholique avec une partie de leurs enfants et petits-enfants. Extrait du film «Unser Vater» («notre père» en français), de Miklós Gimes

Rita Aepli a 21 ans lorsque le prêtre catholique Anton Ebnöther lui demande de s’allonger à ses côtés sous la couette. «Il a dit: viens dans le lit, nous aurons plus chaud, raconte-t-elle plus tard, en 2019, dans la cuisine de son appartement pour personnes âgées à Steinen, dans le canton de Schwytz. Je me suis donc allongée près de lui.»