Tunisie – Le président tunisien va nommer un nouveau chef du gouvernement Le 25 juillet, le président Kais Saied a limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s’est arrogé aussi le pouvoir judiciaire.

Le président tunisien Kais Saied, à Tunis le 2 septembre 2020. AFP

Le président tunisien Kais Saied a annoncé lundi qu’il nommerait un nouveau chef du gouvernement tout en gardant en place les mesures d’exception qu’il avait décrétées le 25 juillet pour s’arroger les pleins pouvoirs.

«Ces mesures d’exception se poursuivront et un chef du gouvernement sera nommé mais sur la base de provisions de transition répondant à la volonté du peuple», a déclaré Kais Saied lors d’un discours retransmis par la télévision nationale depuis Sidi Bouzid, berceau de la révolte tunisienne de 2011 qui a renversé le régime de Ben Ali.

Kais Saied, dont le discours au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid a été interrompu à plusieurs reprises par une foule scandant «Le peuple veut la dissolution du Parlement», a en outre annoncé qu’il allait faire adopter «une nouvelle loi électorale» sans en dévoiler les contours.

«Péril imminent»

Le scrutin législatif de novembre 2019 qui s’était tenu sur la base de la loi électorale actuellement en vigueur avait abouti à un Parlement émietté qui a permis au parti d’inspiration islamiste Ennahdha, principal adversaire de Kais Saied, d’y assumer un rôle pivot au sein d’une coalition.

Le 25 juillet, Kais Saied a limogé le Premier ministre Hichem Mechichi, suspendu les activités du Parlement et s’est arrogé aussi le pouvoir judiciaire, pour un mois renouvelable avant de prolonger ces mesures le 24 août, «jusqu’à nouvel ordre».

Il a évoqué par la suite une réforme à venir de la Constitution de 2014 qui a instauré un système hybride, ni présidentiel ni parlementaire, source de conflits récurrents entre les deux pouvoirs. Théoricien du droit, Kais Saied se présente depuis son élection surprise à une large majorité fin 2019 comme l’interprète ultime de la Constitution. Il s’est appuyé sur son article 80 qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de «péril imminent» à la sécurité nationale, pour justifier les décisions prises le 25 juillet.

«Voleurs qui pillent»

Nombre de Tunisiens les ont accueillies avec enthousiasme car, exaspérés par leur classe politique, ils attendent des actes forts contre la corruption et l’impunité dans un pays en graves difficultés sociales et économiques. Mais opposants, partis politiques, magistrats et avocats ont dit craindre une «dérive autoritaire».

Le parti d’inspiration islamiste Ennahdha, principal rival de Kais Saied et qui disposait du plus grand nombre de sièges dans le Parlement gelé, a exprimé «son rejet catégorique» de «toute suspension de l’application de la Constitution» ou «changement du système politique».

Il s’en est violemment pris de nouveau lundi aux politiciens et députés tunisiens qu’il accuse de corruption. «Le Parlement s’est transformé en un marché où les voix se vendent et s’achètent», a-t-il lancé. «Avez-vous besoin d’un gouvernement qui répondra à vos besoins ou de voleurs qui pilleront les pays?».

Des représentants de la société civile en Tunisie ont dénoncé un recul «clair et net» des libertés depuis que Kais Saied s’est arrogé les pleins pouvoirs. «Les dispositions prévues par la Constitution en matière de droits et de libertés restent en vigueur. Je me suis assuré qu’aucune atteinte ne sera portée aux libertés», a rétorqué Kais Saied lundi.

Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux pro-Ennahdha ont manifesté samedi à Tunis contre le coup de force du président, scandant des slogans pour un retour à «la légitimité» du pouvoir. Kais Saied a minimisé la portée de ce rassemblement sur un ton moqueur. «Je ne suis pas venu ici pour produire un spectacle comme celui que vous avez vu il y a deux jours et dont les piètres metteurs en scène sont connus», a-t-il cinglé.

