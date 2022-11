Pérou – Le président nomme sa ministre de la Culture première ministre Après avoir accepté la démission de son premier ministre Anibal Torres, le président péruvien Pedro Castillo a annoncé ce vendredi 25 novembre que sa ministre de la Culture, Bettsy Chavez, deviendrait la nouvelle cheffe du gouvernement.



Pedro Castillo. AFP

Le président péruvien Pedro Castillo a nommé vendredi sa ministre de la Culture Bettsy Chavez comme Première ministre en remplacement d’Anibal Torres, démissionnaire après que le Parlement, dominé par la droite, lui eut refusé un vote de confiance.

Bettsy Chavez, 33 ans, était jusqu’à présent ministre de la Culture, après avoir été ministre du Travail. Elle est aussi membre du Parlement, où elle appartient au bloc de partis de gauche qui soutient le président Castillo. Elle doit se rendre au Congrès dans les 30 jours pour demander un vote de confiance afin qu’elle puisse officiellement prendre ses fonctions.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président péruvien avait annoncé avoir accepté la démission d’Anibal Torres et préparer la nomination d’un nouveau gouvernement. «J’ai accepté la démission du premier ministre, que je remercie pour son travail pour le pays, et vais nommer un nouveau gouvernement», avait-il déclaré dans un message diffusé à la télévision publique. Pedro Castillo et sa nouvelle Première ministre vont devoir nommer maintenant les 19 ministres qui composent le gouvernement, le cinquième depuis l’entrée en fonction du président Castillo il y a 16 mois.

La démission de Torres intervient en plein nouvel affrontement entre l’exécutif de gauche et le Parlement dominé par la droite. Pedro Castillo, au pouvoir depuis juillet 2021, a déjà fait face à deux tentatives de destitution au Parlement et fait l’objet de six enquêtes pour corruption présumée, dont sont également accusés sa famille et son entourage politique. Lui dénonce une campagne politique et bénéficie pour l’heure d’une immunité jusqu’à la fin de son mandat en juillet 2026.

Quelques heures avant l’annonce de la démission du premier ministre, le président du Parlement, José Williams, avait annoncé son «refus catégorique» d’accorder le vote de confiance demandé par le premier ministre de gauche, un avocat de 79 ans.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.