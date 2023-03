Manifestations en Israël – Le président israélien appelle à arrêter la réforme judiciaire Des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans la nuit de dimanche à lundi après le limogeage du ministre de la Défense qui avait critiqué la réforme du gouvernement.

Le président israélien Isaac Herzog a appelé lundi le gouvernement arrêter «immédiatement» le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire qui divise le pays.

Isaac Herzog a lancé cet appel sur Twitter après que des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans la nuit de dimanche à lundi après le limogeage par le premier ministre Benyamin Netanyahou de son ministre de la Défense, partisan d’une pause dans la réforme judiciaire que le gouvernement veut faire adopter au parlement.

Avec cette réforme, le gouvernement, l’un des plus à droite de l’histoire d’Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Mais selon ses détracteurs, le projet met en péril le caractère démocratique de l’État d’Israël. Benjamin Netanyahu et ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes l’estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu’ils jugent politisée.

Réaction des États-Unis

Les États-Unis se sont déclarés «profondément préoccupés», et ont souligné «la nécessité urgente d’un compromis».

«Les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations entre les États-Unis et Israël», a averti la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche Adrienne Watson. «Les changements fondamentaux pour un système démocratique devraient être menés avec la base de soutien populaire la plus large possible», a-t-elle souligné.

