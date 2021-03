Il aurait pu jeter l’éponge, il repart au combat. Malgré la débâcle historique du parti au premier tour de l’élection partielle au Conseil d’État, Bertrand Reich, président du Parti libéral-radical (PLR), entend se présenter le 19 mai à sa succession. Il explique pourquoi à la «Tribune de Genève».

Bertrand Reich, vous vouliez continuer à diriger le PLR. Puis la défaite, vous a fait hésiter. Où en êtes-vous maintenant?

Je me suis d’abord demandé ce qu’il convenait de faire, si cette candidature avait un sens après l’échec essuyé par mon parti le 7 mars et dont je porte évidemment une part de responsabilité. J’ai passé quinze jours à consulter, à écouter et j’ai reçu de nombreux messages m’encourageant à continuer. J’ai fait le bilan, sans concession de ce qui a été fait ou pas. Le sens s’est dégagé peu à peu: que je le souhaite ou pas, ma candidature a une dimension symbolique, celle d’un engagement porté par des valeurs au service d’une ambition collective. Le sens que j’entends lui donner est celui de l’avenir et notamment la préparation des élections de 2023, ce qui suppose un renforcement de la cohésion du parti.