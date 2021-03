Assemblée des délégués – Le président des Verts défend un congé parental de 18 semaines Affirmant que les Verts sont le parti de l’égalité, Balthasar Glättli a plaidé samedi en faveur du «grand saut» vers un congé parental de 18 semaines pour chaque parent.

Balthasar Glättli a plaidé pour l’égalité des sexes samedi lors de l’assemblée des délégués des Verts. Keystone/Anthony Anex

Le président des Verts Balthasar Glättli a plaidé samedi en faveur d’un congé parental de 18 semaines pour chaque parent lors de l’assemblée des délégués de son parti. Affirmant que les Verts sont le parti de l’égalité, il a avancé que leur politique «n’est pas de la poudre aux yeux jetée à la face des femmes».

«Je suis convaincu que nous les Verts devons nous engager et chercher une alliance qui, après le petit pas du congé paternité, permettrait le grand saut d’un congé parental de 18 semaines pour chaque parent», a déclaré Balthasar Glättli dans son discours devant les membres de son parti lors de l’assemblée des délégués en ligne. Pour obtenir l’égalité entre les deux sexes, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une répartition plus équitable des tâches entre les deux parents sont essentiels, a-t-il poursuivi.

Hommes et femmes devraient pouvoir bénéficier chacun.e d’un congé parental. Sinon, les femmes seraient désavantagées par rapport aux hommes, par exemple lors de la recherche d’un emploi, car elles seraient absentes des entreprises pendant une période plus longue. «De nombreuses femmes ont peur d’être mises à l’écart du travail à la naissance de leur enfant».

En Suisse, les pères de nouveau-nés peuvent prendre un congé de paternité de deux semaines depuis le début de cette année. Les Suisses se sont prononcés en faveur de cette mesure en septembre dernier. Les mères n’ont droit à 14 semaines de congé de maternité que depuis 2005.

Un deuxième siège au Conseil fédéral

Balthasar Glättli a ensuite salué le succès électoral des Verts. Début mars, le parti a réalisé des gains significatifs lors d’élections cantonales ou communales dans le canton de Vaud, en Valais, à Fribourg et Soleure. «Les électeurs nous demandent de garder le cap sur la protection du climat et la solidarité sociale même dans les moments difficiles de la pandémie», a poursuivi le Zurichois.

En même temps, il a mis en garde contre l’arrogance. «Nous ne devons pas être mégalomanes.» Dans de nombreux endroits, les Verts ont connu une croissance significative, mais sans peser encore suffisamment sur la majorité. L’objectif des Verts est de partager les responsabilités. Le président des écologistes a renouvelé la demande d’un siège au Conseil fédéral en raison de l’augmentation du pourcentage d’électeurs.

ATS