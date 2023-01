Dérive climatique – Le président des Vert-e-s s’en prend à la droite Le parti organisait son assemblée des délégués ce samedi à Genève. Balthasar Glättli a tenu un discours pour marquer le début de cette année d’élections fédérales.

Il n’est plus possible de tergiverser face à la dérive climatique. Tel est le message délivré samedi, à Genève, lors de l’assemblée des délégués des Vert-e-s suisses, par le président de la formation écologiste Balthasar Glättli en cette année d’élections fédérales.

«Notre maison brûle et il n’est plus temps de crier au feu. Il est temps d’éteindre l’incendie», a déclaré Balthasar Glättli. Selon lui, des solutions existent. Il faut économiser l’énergie, sortir des énergies fossiles et construire du solaire. Le défi, aujourd’hui, est de trouver des majorités politiques autour de ces questions.

Pour y aider, le conseiller national zurichois a dit son espoir que le parti des Vert-e-s sorte renforcé des élections. «Pour que nous puissions en finir avec les obstructions de la droite, construire des passerelles, créer des alliances climatiques, promouvoir des solutions».

Limites planétaires

Même si des compromis semblent inévitables, les Vert-e-s ne doivent pas perdre de vue leur objectif qui est de bâtir «une société juste et heureuse au sein des limites planétaires», a insisté Balthasar Glättli. À ses yeux, trop de personnes craignent de transformer la Suisse. Or l’immobilisme pourrait coûter cher.

«La plus grande erreur de la droite, en particulier de l’UDC, c’est de croire qu’en ne faisant rien contre la crise climatique, qu’en continuant à faire comme avant, tout restera comme avant». Un comportement qu’il qualifie d’erreur. «Si tout reste tel quel, rien ne restera tel quel».

ATS

