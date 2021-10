Genève – Le président de la Cité de la musique démissionne pour sauver «son» projet Bruno Mégevand quitte le conseil de fondation, qui devrait accueillir de nouveaux membres issus des musiques actuelles. Le projet architectural pourrait également être modifié. Théo Allegrezza

Bruno Mégevand, dans les bureaux de son étude d’avocat, mercredi 13 octobre. Steeve Iuncker-Gomez

Les yeux sont rougis, la voix légèrement éraillée. Dans les bureaux de son étude d’avocat, Bruno Mégevand fait part de son émotion: «J’ai 64 ans, et c’est la décision la plus difficile de ma vie.» Celui qui incarne le projet de Cité de la musique depuis huit ans, celui dans l’esprit duquel elle a germé, a décidé de se mettre en retrait. «J’ai quitté la présidence du conseil de fondation avec effet au 30 septembre», lâche-t-il.

Au même moment, ce mercredi après-midi, un communiqué de presse était diffusé dans divers médias de la place. Il annonce une «modification de la gouvernance» du projet. Le nombre de représentants issus de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) et de la Haute École de musique (HEM) sera réduit à deux pour chaque institution. De nouveaux membres, issus des collectivités publiques et des musiques actuelles, seront nommés, afin de «tenir compte de la volonté populaire», précise Bruno Mégevand.

Le 12 juin, les habitants de la Ville de Genève avaient refusé – à une courte majorité – de valider les plans d’aménagement devant permettre à la Cité de la musique d’être érigée sur le domaine des Feuillantines, dans le quartier des Nations. Ce vote n’équivaut toutefois qu’à un préavis négatif de la Ville à l’intention du Canton, lequel a le dernier mot en matière d’aménagement. Bruno Mégevand espère que les décisions annoncées, couplées à un possible redimensionnement du projet, permettront de «faciliter» le choix du Conseil d’État. Et donc de maintenir le projet aux Feuillantines. «Si on a l’ambition de faire la Cité de la musique et de la faire dans un horizon de six ou sept ans, alors on ne peut la faire qu’aux Feuillantines.»

