World Economic Forum – Le président chinois ouvrira le WEF 2021, sur la Toile La 51e édition du WEF commence la semaine prochaine avec une nouvelle participation de Xi Jinping. Philippe Rodrik

Klaus Schwab, président du World Economic Forum (WEF). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Coronavirus ou non, épidémie ou non, le World Economic de Forum (WEF) aura bien lieu en janvier 2021. La fondation genevoise du même nom, et son président Klaus Schwab, en ont décidé ainsi! La manifestation d’une semaine commence le 26 janvier. Mais, cette année, ce sera sans la neige de Davos et sur la Toile. La 51e édition du WEF tiendra néanmoins ses promesses.

L’Asie abrite actuellement environ la moitié de la population mondiale et contribue à quelque 50% de la création de valeur sur la planète. Du coup, ce continent sera représenté par quelques-uns de ses principaux leaders, lors du prochain WEF. Quatre ans après sa première participation, physique, le président chinois Xi Jinping sera ainsi à nouveau de la partie. Et il en donnera lui-même le coup d’envoi! Accompagné, virtuellement, de son homologue sud-coréen Moon Jae-in, des chefs de gouvernement japonais Yoshihide Suga, et indien Narendra Modi.