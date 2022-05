Diplomatie – Le président Biden poursuit sa tournée asiatique au Japon Après une première étape en Corée du Sud, le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon, autre grand allié des États-Unis en Asie.

Joe Biden doit rencontrer lundi à Tokyo le premier ministre japonais Fumio Kishida et l’empereur Naruhito. AFP

Le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon, dernière étape de sa première tournée en Asie depuis son entrée en fonction, sur fond de menace nord-coréenne, d’ambitions géopolitiques de la Chine et de guerre en Ukraine. Après s’être rendu en Corée du Sud, autre grand allié des États-Unis dans la région, Joe Biden a atterri à la base aérienne américaine de Yokota, à l’ouest de Tokyo, peu après 17h00, heure locale (10h00, heure suisse).

Il doit rencontrer lundi à Tokyo le premier ministre japonais Fumio Kishida et l’empereur Naruhito. Puis il participera mardi à un sommet du Quad, un format diplomatique rassemblant les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l’Inde et de l’Australie qui vise à faire contrepoids à l’influence économique, militaire et technologique croissante de la Chine en Asie-Pacifique.

Cette dernière a vivement réagi dimanche par la voix de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi, pour qui Washington cherche «à former de petites cliques au nom de la liberté et de l’ouverture» en espérant «contenir la Chine».

«La soi-disant stratégie indo-pacifique (américaine) est, en substance, une stratégie visant à créer la division, incitant à la confrontation et ébranlant la paix», a déclaré le ministre, cité par l’agence officielle Chine nouvelle. «Peu importe comment c’est présenté ou travesti, c’est inévitablement voué à échouer».

«Alliance américano-australienne»

Joe Biden a appelé dimanche pour le féliciter le vainqueur des élections législatives la veille en Australie, Anthony Albanese, lui réaffirmant «l’engagement inébranlable des États-Unis envers l’alliance américano-australienne». Anthony Albanese a prévu de participer au Quad.

Alors que l’Inde est le seul pays du Quad à n’avoir pas officiellement condamné l’invasion russe de l’Ukraine, le premier ministre indien Narendra Modi a précisé dimanche dans un communiqué qu’il prévoyait d’avoir un échange bilatéral avec Joe Biden. Il doit aussi dévoiler au Japon une nouvelle initiative américaine pour le commerce dans la région, perçue comme une façon de s’affranchir à terme des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Joe Biden s’est déclaré dimanche à Séoul «préparé» à un éventuel nouvel essai nucléaire par la Corée du Nord, tout en se redisant prêt à dialoguer avec Pyongyang. Les discussions sont au point mort depuis l’échec d’un sommet en 2019 entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain de l’époque Donald Trump (2017-2021).

«Bruits de sabre»

Un essai nucléaire nord-coréen n’est finalement pas intervenu durant le séjour de Joe Biden en Corée du Sud, mais ce scénario demeure un risque dans les prochains jours, selon le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan. «Si la Corée du Nord agit, nous serons préparés à y répondre. Si la Corée du Nord n’agit pas, elle a l’occasion, comme nous l’avons déjà dit, de revenir à la table» des négociations, a déclaré Jake Sullivan à des journalistes.

À Séoul où il était arrivé vendredi, Joe Biden a fait connaissance avec son homologue Yoon Suk-yeol, un conservateur pro-américain arrivé au pouvoir début mai. Les deux chefs d’État ont évoqué une intensification des exercices militaires conjoints entre leurs pays afin de contrer les «bruits de sabre» de Kim Jong-un.

Yoon Suk-yeol a également évoqué le déploiement par les États-Unis dans son pays de «moyens stratégiques» pour contrer «une attaque nucléaire». Ces moyens devraient inclure «des avions de chasse et des missiles, contrairement au passé où nous ne pensions qu’au parapluie nucléaire pour la dissuasion», a-t-il précisé.

Essai nucléaire

Tout déploiement d’armements de ce type, ou toute intensification des exercices militaires conjoints, risque de fâcher Pyongyang, qui considère ces manœuvres comme des répétitions générales d’invasion. Les services de renseignement sud-coréens ont averti que la Corée du Nord avait terminé des préparatifs pour réaliser un essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis cinq ans.

Joe Biden a évoqué, lors d’une conférence de presse conjointe avec Yoon Suk-yeol, une «compétition mondiale entre les démocraties et les autocraties», et déclaré que la région Asie-Pacifique était, dans ce contexte, un champ de bataille essentiel.

«Nous avons longuement parlé de la nécessité de faire en sorte que (cette coopération) ne se limite pas aux États-Unis, au Japon et à la Corée, mais qu’elle englobe l’ensemble du Pacifique, du Pacifique Sud et de l’Indo-Pacifique. Je pense que (ce voyage) est une opportunité», a déclaré le président américain.

