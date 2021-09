Inauguration – Le premier parc à trampolines a ouvert ses portes À la Praille, Airloop célèbre le rebond et l’acrobatie. Avec un espace dédié aux plongeurs, gymnastes et acrobates d’élite. Luca Di Stefano

À deux pas du Stade de Genève, le hangar a été transformé en parc de loisirs. Magali Girardin

Par où commencer? Le saut dans un airbag géant ou l’accrobranche menant dans une piscine de boules suspendue? Rebondir sur les trampolines face à l’écran interactif ou le parcours Ninja? Chaussettes noires aux pieds (le seul équipement requis et fourni aux visiteurs), ils étaient des dizaines, samedi, à sauter pour inaugurer Airloop, un centre de loisirs décidément aérien.

Dans ce hangar modernisé accolé au Stade de Genève, deux entrepreneurs genevois David Pivoda et Mehdi Derouazi ont vu grand et haut. Un parc de loisirs dédié au trampoline sur une surface totale de plus de 1100 m2. Une idée apparue lorsqu’une entreprise de démolition a quitté les lieux. D’une part, il s’agissait pour les concepteurs d’animer le hangar voisin du Village du Soir; de l’autre, David Pivoda et Mehdi Derouazi sont convaincus des bienfaits du trampoline sur le corps et l’esprit.