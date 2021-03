Nationalisme hindou – Le premier ministre indien Modi lance le concours de la vache sacrée Le gouvernement veut organiser une épreuve en ligne sur les bienfaits de la vache indienne, dernière mesure en date pour bâtir un État hindou. Emmanuel Derville, New Dehli

Depuis son arrivée au pouvoir, en 2014, le premier ministre Narendra Modi, membre du parti BJP, défend un projet nationaliste hindou, au détriment des autres religions du pays. AFP

Le 17 février, les présidents des universités indiennes ont reçu une consigne impérieuse. Une lettre de la Commission universitaire, qui certifie les diplômes, les exhorte à promouvoir le concours de la vache, qui est alors fixé au 25. «Je vous demande d’encourager les étudiants à s’inscrire», insiste le courrier. C’est l’Agence nationale de la vache, qui dépend du Ministère de la pêche et de l’agriculture, qui est l’organisatrice. L’examen doit avoir lieu en ligne, il sera gratuit, ouvert à tous et les meilleurs recevront un certificat. Les candidats auront une heure pour répondre à cent questions à choix multiples sur les bienfaits et les miracles de la vache indienne.