Sur le site de la Cinémathèque – Le premier film de fiction d’Alain Tanner visible en VOD Léopard d’Or à Locarno en 1969, «Charles mort ou vif» avec François Simon peut être visionné sur le site de la Cinémathèque suisse Olivier Bot

Une image du film avec François Simon. DR

La Cinémathèque suisse a mis en ligne le premier film de fiction d’Alain Tanner, «Charles mort ou vif», une fable tonique et contestataire avec François Simon, présenté à la Semaine de la critique de Cannes et Léopard d’or à Locarno en 1969. «C’est de Suisse que nous parvient, alors qu’on ne cesse de l’attendre en France, le plus bel enfant cinématographique du mois de mai 1968», écrivait à sa sortie Philippe Haudiquet dans L’Avant-scène Cinéma.

Restauré par la Cinématique suisse, avec le soutien de la RTS, de Memoriav et la participation de l’Association Alain Tanner, ce long-métrage est disponible en VOD dès ce vendredi et jusqu’au 22 mai. Cette copie dispose de sous-titres français adaptés aux personnes sourdes et malentendantes, une initiative menée par Regards Neufs, une approche sensible du cinéma.

Clin d’œil au Festival de Cannes qui aurait dû démarrer cette semaine, un Ciné-journal intitulé « Un repos bien mérité » montrant deux stars américaines, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, en promenade sur les quais de Genève en 1927, est également à visionner sur la plateforme dédiée aux films restaurés. Enfin, le Centre de recherche et d’archivage de la Cinémathèque suisse à Penthaz rouvre ses portes aux chercheurs dès le 19 mai, sur rendez-vous.