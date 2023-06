Portrait – Le premier député genevois aveugle vise les Jeux de Paris Francisco Taboada, qui souhaite participer aux Jeux paralympiques, est un fidèle soutien et ami de Pierre Maudet: il a rejoint son groupe au Grand Conseil lors de la cérémonie de Saint-Pierre. Rachad Armanios

Francisco Taboada, premier député aveugle à Genève, au pied de la vieille ville à la rue du Vieux-Collège. GEORGES CABRERA

Face à Francisco Taboada, vient en mémoire l’émouvante image de son entrée dans la cathédrale Saint-Pierre, le 31 mai. Cet entrepreneur et sportif est devenu ce jour-là député de Libertés et justice sociale, en remplacement de Pierre Maudet, son mentor et ami qui prêtait serment comme conseiller d’État.