Politique à Genève – Le premier citoyen de Meyrin est un modèle d’intégration Président du Conseil municipal, Hysri Halimi est arrivé en 1998 à Genève, à l’âge de 10 ans et demi, après avoir quitté son village natal au Kosovo. Rencontre. Xavier Lafargue

Hysri Halimi est à notre connaissance le premier Genevois d’origine albanaise à occuper le poste de président d’un Conseil municipal, qui plus est d’une grande commune comme Meyrin. Il pose ici devant des immeubles de la Cité satellite. LAURENT GUIRAUD

Mai 1998. Depuis trois mois, la guerre a éclaté au Kosovo. Les combats n’ont pas encore atteint sa région, mais Hysri Halimi quitte son village, Gjylekar, en compagnie de sa maman, de sa sœur et de son petit frère. Il a alors 10 ans et demi. Direction Meyrin, où vivent déjà son père et son grand frère. «En arrivant, je ne connaissais pas un mot de français», glisse-t-il. Aujourd’hui, il est président du Conseil municipal…