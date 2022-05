Escapade sur l’eau – Le premier bateau-hôtel de Suisse navigue sur les Trois-Lacs Transformé en hôtel flottant de neuf cabines, le MS Attila est le premier navire du pays à proposer des croisières. Présentation. Sébastien Galliker

Premier hôtel flottant de Suisse, le MS Attila, ici sur le lac de Neuchâtel, propose un pont supérieur où les croisiéristes peuvent prendre le soleil. JEAN-PAUL GUINNARD

Avec le mot croisière, on s’imagine volontiers sur un bateau à plusieurs étages en train de naviguer de port en port en Méditerranée ou dans les Caraïbes. Si les palmiers ne sont pas au rendez-vous, un projet unique en Suisse permet d’en faire de même sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne. Lancé fin 2021 par la compagnie Reederei Vully AG, le MS Attila et ses neuf chambres entame sa première saison complète. Sur la plus grande voie navigable du pays, l’ancien navire de transport voyage de Morat à Neuchâtel en passant par Estavayer-le-Lac ou Bienne.