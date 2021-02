Chantier à Genève – Le prélude à l’extension du tram 15 démarre lundi Des préparatifs aux travaux d’infrastructure auront un impact sur la circulation dès ce lundi sur les territoires de Lancy, Plan-les-Ouates et Confignon. Marc Moulin

La ligne 15 du réseau de tram, ici à la hauteur du pont de la Coulouvrenière. Photo Lucien Fortunati TDG

C’est le prologue d’un vaste chantier qui occupera les communes de Lancy, Plan-les-Ouates et Confignon jusqu’à la mi-2023. En amont des travaux visant à prolonger la ligne de tram 15 des Palettes à la ZIPLO, puis à Saint-Julien, des travaux préparatoires démarreront lundi 22 février. L’Office cantonal du génie civil l’annonce ce jeudi. La durée des préparatifs s’étendra sur environ trois mois, si la météo le veut bien…

Les travaux préparatoires affecteront plusieurs sites entre les Palettes et la ZIPLO. DR État de Genève

Dès ce lundi et jusqu’au lundi suivant (1er mars), chaque sens de circulation ne pourra emprunter la route de Base que par alternance entre 9h et 16h. L’objectif est de dégager la voie au futur chantier. Cela passera par l’enlèvement de candélabres et par des abattages d’arbres. «Les arbres abattus seront compensés par de nouvelles plantations le long du tracé», précise le communiqué.

Dès le 1er mars, on démolira les giratoires qui ponctuent la future trajectoire du tram, sur la route de Base et sur le chemin des Palettes. Cette entreprise nécessitera des restrictions de circulation, comme des interdictions de tourner à gauche qui forceront à emprunter des déviations.

Par ailleurs, la sécurité des vélos ne pourra plus être assurée sur la trajectoire. Les cyclistes se verront proposer deux itinéraires de déviation.

Déviations proposées aux vélos dès le 1 er mars pour éviter la route de Base en chantier. État de Genève.

Au terme d’une longue saga, les derniers écueils juridiques à l’extension du tram 15 ont été levés l’automne dernier. Le tronçon du terminus actuel des Palettes jusqu’à la ZIPLO (zone industrielle de Plan-les-Ouates) devrait être mis en service en 2023. L’année suivante devrait connaître l’inauguration de la seconde partie de cette prolongation, de la ZIPLO à Perly puis Saint-Julien.

La cité haut-savoyarde entame également ce lundi des travaux préparatoires dans le secteur de la gare SNCF. Comme l’a communiqué la semaine dernière la communauté des communes françaises du Genevois, ces préparatifs auront pour cadre la route d’Annemasse, où la circulation sera temporairement limitée, et l’avenue Louis-Armand. Cette phase impliquera la mise à sens unique de l’avenue de la Gare. La construction de la voie de tram proprement dite commencera à la fin de l’an prochain.