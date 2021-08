Festival – Le Pregny Alp revient faire briller le folklore suisse Annulé en 2020, le rendez-vous dédié à la musique helvétique traditionnelle propose une 14e édition conditionnée à quelques menues contraintes. Philippe Muri

Du folklore qui déménage. Oui, cela arrive parfois au Pregny Alp. Ici avec le groupe Die 4 Südtiroler, lors de l’édition 2019. DR

Jamais ils n’ont songé à renoncer. Au plus fort de la pandémie, alors que l’avenir de certaines manifestations paraissait singulièrement compromis, les responsables du Pregny Alp Festival n’ont pas sombré dans la déprime. Hors de question d’enterrer ce rendez-vous dédié à la musique suisse traditionnelle. Créée en 2007, unique en son genre dans le canton, cette manifestation conviviale et familiale avait trouvé son public: quelque 1000 personnes à l’origine, puis, au fil du temps, 4000 à 5000 spectateurs de tous âges, une foule bigarrée composée aussi bien de femmes que d’hommes. Annulée en 2020, la 14e édition arrive sans coup férir ce samedi, annoncée par une affiche de Philippe Abbet, un jovial Saint-Bernard dont la queue frétille à l’approche de l’événement.

«On s’est dit: une édition de perdue, on repart pour dix!» Julien Lafargue, un des organisateurs du Pregny Alp Festival

«Nous avons toujours eu la ferme volonté de revenir dès que possible», souligne Julien Lafargue, un des organisateurs du Pregny Alp. Quand en 2020 la décision a été prise de renvoyer le festival à des jours meilleurs, aucun des membres du comité n’a broyé du noir. «On s’est dit: une édition de perdue, on repart pour dix!» glisse notre interlocuteur, un sourire en coin. Côté programmation, pas de soucis: tous les artistes invités l’an dernier reviennent samedi. Et côté finances, pas davantage de problèmes. Bouclé l’an dernier, le budget oscillant entre 80’000 et 90’000 francs a été reconduit. «Nos sponsors ont été d’accord de décaler leurs subventions d’une année.»

Pour la tradition, le festival peut compter sur les cors des Alpes. DR

Pour autant, cette nouvelle édition n’a pas été si évidente à mettre sur pied. «L’organisation a évolué au fil des annonces du Conseil fédéral», indique Julien Lafargue. Dilemme: le festival allait-il devoir restreindre l’affluence à 500 personnes, mille au mieux? Ou pourrait-il faire le plein de gens enthousiastes? Autre question essentielle, le lieu où yodel et cor des Alpes pourraient s’épanouir en toute sécurité sanitaire. Sur le terrain des sports de Pregny-Chambésy, à côté de la mairie, comme d’habitude? Ou ailleurs? «On a envisagé trois ou quatre scénarios possibles, en espérant pouvoir proposer un festival dans des conditions quasi normales.»

C’est le cas ce samedi, à quelques détails près. Pas de limitation de spectateurs, pas de contraintes à table pour les convives qui entendent profiter du spectacle en dégustant les produits de la région genevoise proposés sur place: röstis, saucisses, longeoles, jambon, frites et autres assiettes de tomates. «Les gens peuvent danser et consommer là où ils le veulent.» En revanche, entrée unique pour tout le monde, conditionnée à la présentation du pass sanitaire, d’un document attestant une guérison datant de moins de six mois, d’un test PCR ou d’un test antigénique.

Un extrait de l’affiche, signée Philippe Abbet. DR

De quoi faire tousser quelques amateurs de folklore? «La question du contrôle sanitaire va peut-être en refroidir certains», concède Julien Lafargue, qui espère qu’une éventuelle baisse d’affluence des réfractaires au vaccin sera compensée par l’enthousiasme d’une nouvelle frange de spectateurs, en quête d’événements festifs pas si nombreux en ce moment.

Style éclectique

Longtemps programmé le dimanche, le Pregny Alp Festival se déroule depuis quelques années le samedi. «Cette formule nous permet de programmer en soirée un groupe d’ambiance, qui vient animer la soirée.» Cette année, il s’agit de trois Autrichiens de la région du Tyrol, réunis sous l’appellation Alpinvagabunden. Des joyeux drilles au style éclectique, aussi habiles à jouer des Schlager – un registre populaire aux airs répétitifs faciles à retenir – qu’à revisiter des morceaux plus modernes (rock, hard rock, disco, techno, etc.). Particularité de nos trois loustics, chacun joue quatre instruments différents, de l’accordéon à la contrebasse en passant notamment par la clarinette, la guitare, les claviers, le cor ou la trompette.

Le reste de la journée, cinq autres groupes se relaient avec des concerts plus courts, de quinze à quarante-cinq minutes. Parmi ceux-ci, on pointera le Jodlerklub Alpenrösli, une vingtaine de choristes en costumes traditionnels venant, mais oui… de Lausanne! À suivre également, les filles d’Alpstein Nixe, un quatuor 100% féminin en provenance de la région d’Appenzell Rhodes-Intérieures. À l’aise au chant traditionnel, à l’accordéon, à la contrebasse ou encore au dulcimer, un instrument de la famille des cithares. De 11 h à 12 h 30, l’émission «Le kiosque à musiques», présentée par Jean-Marc Richard, se déroulera en direct et en public. Une première pour le Pregny Alp Festival.

