Violences urbaines en France – Le préfet de Haute-Savoie impose des restrictions

Éviter de nouvelles violences après celles survenues à la suite de la mort de Nahel. En Haute-Savoie, le préfet Yves Le Breton a décrété la semaine dernière une série de restrictions dans la perspective des différents événements qui doivent avoir lieu ces prochains jours dans le département – parmi lesquels la fête nationale du 14 juillet et des étapes du Tour de France en fin de semaine.

En Haute-Savoie, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique «en dehors des lieux prévus à cet effet». Sont aussi bannis: la distribution, la vente et l’achat de carburant, à emporter en bidon ou autre récipient transportable, la vente ou le transport d’artifices et d’hydrocarbure au détail, d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs, ainsi que la détention et l’usage de fumigènes, de fusées, pétards ou de mortiers sur la voie publique.

Une durée de dix jours

Enfin, le port et le transport d’armes et de tous objets susceptibles de constituer une arme sont également prohibés. L’ensemble de ces interdictions peuvent toutefois être levées pour des professionnels «justifiant un motif légitime».

Ces restrictions sont valables dans toute la Haute-Savoie. Entrées en vigueur vendredi dernier, elles dureront jusqu’au lundi 17 juillet. La présence des forces de sécurité a également été renforcée, selon la préfecture.

Comme dans le reste de la France, des émeutes avaient éclaté au début du mois en Haute-Savoie en réaction au décès de Nahel, un Franco-Algérien de 17 ans, tué à bout portant par un policier à Nanterre, près de Paris. Dans la ville d’Annemasse, aux portes de Genève, l’adjoint au maire avait été violemment agressé par des émeutiers, subissant des blessures aux jambes, aux bras et à la tête.

