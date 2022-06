Rencontre infructueuse sur l’indexation – Le préavis de grève des TPG est maintenu La direction de la régie et les syndicats se sont parlé mardi. Sans succès. Une nouvelle rencontre est agendée. Eric Budry

le préavis de grève pour le 28 juin est pour l’instant maintenu. LUCIEN FORTUNATI

Deux syndicats des Transports publics genevois (TPG) ont déposé un préavis de grève pour le 28 juin. Ils demandent une indexation des traitements des collaborateurs à hauteur de 1,2%, une revendication refusée jusque-là. La séance de discussion avec la direction qui s’est déroulée mardi après-midi n’a pas permis d’avancée sur ce dossier, indique Aurélie Lelong, secrétaire syndicale du SEV. Mais une nouvelle rencontre se tiendra jeudi matin.

Abo Transports publics genevois Les syndicats des TPG menacent de faire grève le 28 juin La direction confirme la tenue de discussions et entend «se donner désormais un bref temps de réflexion», selon François Mutter, le porte-parole des TPG. Qui précise qu’il n’y aura pas d’autre commentaire. De son côté, Aurélie Lelong se dit «surprise qu’il n’y ait pas eu, ce mardi, d’entrée en matière sur une indexation même partielle». Résultat: le préavis de grève pour le 28 juin est pour l’instant maintenu.

Coût de 3 millions

L’indexation des salaires en 2022, dont le coût a été évalué à 3 millions de francs, a été refusée par les TPG en raison de la situation financière délicate de l’établissement autonome. La direction a en revanche proposé de verser une prime de 500 francs à chacun de ses 2200 collaborateurs «en remerciement des efforts faits durant la crise sanitaire».

Lors d’un sondage organisé par les deux syndicats (le SEV et Transfair), une écrasante majorité des employés a dit vouloir la prime et l’indexation, et être prête à engager des mesures de lutte pour cela. On saura peut-être jeudi si le mouvement ira jusqu’à la grève.

