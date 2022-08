Avant la venue de Winterthour – Le pragmatisme, nouvelle vertu du Servette FC Ce samedi (18 h), les Grenat accueillent le néo-promu. Avec des idées qu’ils peinent encore à assumer. Daniel Visentini

La dernière fois que Servette a joué à la Praille, c’était contre Saint-Gall et il y avait eu cette scène de liesse après le but stratosphérique de Ronny Rodelin. BASTIEN GALLAY/LPS

Il en a vu d’autres. Quand on évoque avec lui le verdict lâché par Jérémy Frick samedi dernier à Sion (0-0) – «Ça ne me plaît pas, comme on joue, je ne suis pas persuadé que beaucoup de joueurs aient pris du plaisir» -, Alain Geiger reste calme, il sourit. «C’est bien que les joueurs s’expriment, que le capitaine parle, la critique est toujours nécessaire, répond l’entraîneur. Nous avons échangé sur ça, je sais dans quel contexte il l’a dit. Ce n’était pas pour tout remettre en question de ce que nous faisons sur le terrain.» Simple.