Chêne-Bougeries, 19 avril

Par un temps au beau fixe dans la mare nostrum agréablement chaude des nouvelles technologies, nous interagissons pour le plus grand bien de nos égos. Les maîtres influenceurs sont à la manœuvre pour venir à notre secours en cas de perdition ou d’éloignement excessif du rivage de la raison informatique. Chaque mois, chaque année apportent son lot de satisfactions supplémentaires enrobantes (tiens, tiens un mot qui échappe à la grammaire Google!), étonnantes, excitantes.

Dans ce rêve paradisiaque qui se dessine à l’infini, nous n’avons pas remarqué que la température de l’élément liquide était montée de 5 degrés pour notre plus grand bien-être. Les ordis de la Silicon Valley – mais pas que – turbinent à plein régime pour nous libérer encore de quelques tâches intellectuelles mal placées: sens des mots, corrections orthographiques fines, liaisons, négations, accords. Tout fonctionne à merveille sans nous et si les robots ne peuvent pas encore faire du sport à notre place ils ont déjà le potentiel de coachs au top niveau. Et puis brusquement l’eau a pris 10 degrés avec l’arrivée du Chat GPT et du Midjourney, des intelligences artificielles tout terrain capables de mieux réussir que les ingénieurs ou les avocats des plus hauts niveaux universitaires ou de reproduire, mieux que les photographes ou les caricaturistes, des photos et des dessins inédits de n’importe quel/le homme/femme célèbre aussi détonants et irrévérencieux en soient les contours.

Pendant ce temps, nous dans une eau ébouillantée à 50 degrés, sous un soleil de plomb, nous finissons de cuire à petit feu. Nos cerveaux ramollis sont toujours dopés à l’illusion du contrôle de cette machine que nous avons intégrée depuis l’école primaire avant la grammaire, la syntaxe et la culture générale. Il nous reste désormais à vivre intensément avec ce «technofascisme» ambiant que personne n’entend remettre en question. Plus de doute la sauvegarde de la planète passera par lui et nous sommes prêts pour cela à supporter l’insupportable!

Léon Meynet

