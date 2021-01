Recettes – Le poulet gambade d’un plat à un autre Le poulet réunit toutes les qualités, il n’est pas cheret se prête à de multiples préparations culinaires. À table! Alain Giroud

Poulet rôti Un beau et bon poulet rôti, un vrai moment de bonheur. DR

Enfonçons d’abord une porte ouverte. La belle réussite d’un plat dépend en grande partie de la qualité du produit mis en exergue. Le poulet ne fait pas exception. Un volatile bas de gamme, élevé en batterie, nourri d’aliments qui boostent son engraissement, sera un piètre acteur dans votre assiette.

Alors choisissons une volaille de plus belle naissance, titulaire d’un label rouge par exemple. Pour les repas de fêtes, grimpons dans la hiérarchie. Avec une préférence pour les pattes bleues de Bresse. Mais ne dédaignons pas la piste genevoise. Les poulets du Nant d’Avril en sont le meilleur exemple.

Les secrets d’un superbe poulet rôti

Ah! Réussir un somptueux poulet rôti… Uniformément doré, à la peau croustillante couvrant des suprêmes moelleux. Franchement, ce n’est pas si facile. Alors tentons de découvrir les secrets de la réussite.

Bien entendu, l’acteur principal doit être irréprochable. Une volaille de grande naissance, qui a couru dans le pré, qui s’est nourrie de grains soigneusement sélectionnés. Il va coûter cher, allez-vous rétorquer. C’est vrai, mais pour une occasion exceptionnelle, un petit effort financier est toujours récompensé.

Cela dit, un poulet qui n’est pas issu de la noblesse de la plume n’est pas à dédaigner. Il doit avoir été élevé en (semi-)liberté, été bichonné par le paysan et bénéficier d’une appellation d’origine, gage, a priori, d’excellence.

Si dorer la peau du volatile n’est pas vraiment compliqué, ne pas dessécher ses blancs à la cuisson est vraiment une priorité. Il faut préparer donc le préparer soigneusement. D’abord fourrer l’intérieur d’un bouquet d’herbes aromatiques (thym, romarin, une demi-feuille de laurier et de la sauge). On y met aussi une grosse noix de beurre. Certains cuisiniers remplacent ce dernier par un ou deux petits-suisses qui apportent une humidité bienfaisante.

L’extérieur doit être aussi graissé et assaisonné. Huile de tournesol ou d’olive? Beurre? Selon son goût… Du sel, mais évitons le poivre qui aura tendance à brûler en surface. De toute façon c’est la cuisson qui joue le rôle prédominant. L’idéal est de démarrer à four froid pour ne pas brutaliser les chairs.

Tous les (bons) cuisiniers vous le confirmeront, la position du poulet dans la lèchefrite est primordiale. Il va changer trois fois de position. Les 20 premières minutes, il est couché de côté sur l’aile gauche. Les 20 minutes suivantes, demi-tour sur l’aile droite. Pour le dernier quart d’heure, il est placé sur le dos pour parfaire la caramélisation de la peau. Si vous avez bien compté, le temps total atteint 55 minutes. Valable pour une volaille vidée jusqu’à deux kilos. Éviter surtout une surcuisson qui raidira les chairs. Un petit truc, sachez que votre poulet est cuit si, lorsque vous le piquez à la jointure des cuisses, le liquide qui sort n’est ni rouge ni rosé.

Et la température de cuisson, direz-vous? Pendant les deux premiers tiers de rôtissage, compter 180 °C. Pour l’ultime phase, on peut monter à 200 °C si la peau est vraiment pâle. Dans un four traditionnel, chaleur tournante ou non, il faut arroser la bête toutes les dix minutes. Et même toutes les cinq minutes dans le dernier quart d’heure.

Si vous avez la chance de posséder un four avec fonction vapeur, cette dernière peut remplacer l’arrosage systématique. Expérience faite avec une volaille de 2,5 kg nécessitant une heure de cuisson: 40 minutes à 170 °C avec 30% de vapeur et 20 minutes à 200 °C en conservant 10% de vapeur. Une réussite totale!

Poulet basquaise

Poulet basquaise Le poulet basquaise, un concentré de soleil! DR

Deux poivrons (un rouge, un vert), 400 g d’oignons, 400 g de piments verts, 100 g de jambon pata negra et un poulet (des Landes si possible) et vous êtes prêts à concocter votre garniture basquaise.

Cap sur Saint-Jean-de-Luz pour plonger sa fourchette dans ce plat aussi coloré qu’ensoleillé. Pour cela, il faut créer une piperade. Faire suer les oignons dans l’huile d’olive. Lorsqu’ils sont translucides, ajouter les lanières de jambon espagnol, puis les piments verts et les poivrons émincés. Un peu de thym, de la fleur de sel, du piment d’Espelette et c’est parti pour 20 minutes.

Pendant ce temps, le poulet coupé en morceaux rissole dans une cocotte à l’huile d’olive. Après 20 minutes, ils ont doré. Une pincée de sel et on réserve. Déglacer alors la cocotte avec 2 dl de vin blanc, réduire, ajouter 5 cl de vinaigre de vin rouge, puis 300 g de tomates concassées en petits dés et une pincée de sucre en poudre. Mijoter pendant 45 minutes.

Au moment de servir, réchauffer la piperade et en napperles morceaux de poulet encore fumants dans la cocotte.À déguster avec quelques pommes de terre vapeur.

Poulet en crapaudine

Poulet en crapaudine Il ressemble à un batracien! DR

Le poulet en crapaudine est une technique de découpe consistant à fendre sur toute sa longueur le ventre du volatile avant de l’aplatir lui donnant l’aspect d’un batracien. Cette technique est à appliquer à des volailles de petites tailles, en oubliant les coquelets dont la chair n’a pas atteint sa maturité et ne présente aucun intérêt tant en texture qu’en saveur.

La forme donnée raccourcit la cuisson en favorisant la caramélisation de toute la peau en même temps. Les Portugais sont friands de cette façon d’accommoder leur poulet, surtout lorsqu’il est mariné de multiples épices et dore sur le barbecue.

Alain Ducasse ne méprise pas non plus la crapaudine, qu’il agrémente de multiples herbes. Il cisèle finement du persil, de l’estragon, du cerfeuil. Il ajoute deux gousses d’ail rose (vous n’êtes pas obligés) hachées, 100 g de fromage blanc, du sel et une belle pincée de poivre mignonnette.

Il glisse alors ses doigts sous la peau du poulet en la détachant de la chair sans surtout la déchirer. Il introduit le mélange d’herbe entre chair et peau.

Il tapisse un plat de branches de thym et de romarin, pose le poulet sur ce lit improvisé et enfourne à 200°. Temps de cuisson d’une petite trentaine de minutes. Dès la vingtième, piquer la jointure de la cuisse pour voir si un peu de sang perle encore.

La volaille cuite est alors enveloppée dans un papier d’alu et le plat de cuisson déglacé avec du vin blanc. Filtrer le jus, le monter à feu vif avec une noix de beurre glacé et servir.

Tajine de poulet au citron confit et aux olives vertes

Tagine de poulet au citron confit et olives vertes N’est-ce pas appétissant, un beau tajine de poulet au citron confit et aux olives vertes? DR

Petite incursion au Maroc pour confectionner un tajine de poulet, bien entendu. Il sera chouchouté dans une ambiance épicée qui rappelle les vacances. Ce n’est pas inutile lorsqu’on est cloîtré par un virus…Ingrédients pour quatre personnes

1 poulet de 1,5 kg coupé en huit morceaux

1 citron confit (ou deux petits)

20 olives vertes dénoyautées

2 oignons

2 citrons

1 bouquet de persil plat

1 bouquet de coriandre fraîche

1 c. à café de chaque épice moulue: cumin, gingembre et coriandre

1 c. à café de filaments de safran

15 cl d’huile d’olive

Sel et poivre noir moulu

Mise en place

Émincer les 2 oignons.

Presser le jus des deux citrons.

Ciseler finement la moitié des bouquets de persil plat et de coriandre. Conserver les autres moitiés pour la décoration.

Couper en fines lamelles le ou les citrons confits.

Préparation

Verser dans un grand saladier la moitié de l’huile d’olive, le persil et la coriandre fraîche ciselés, le cumin, le gingembre et la coriandre moulus ainsi que le safran. Mélanger bien. Ajouter à cette marinade les huit morceaux de poulet, les enduire soigneusement, recouvrir d’un papier film et réserver quelques heures (ou une nuit) au réfrigérateur.

Dans une cocotte en fonte ou un tajine, verser l’autre moitié de l’huile d’olive et faire fondre les oignons émincés. Lorsqu’ils sont translucides, les extraire avec une écumoire et les réserver.

Dans la même huile, rissoler les morceaux de poulet jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Ajouter alors les oignons fondus, la marinade, le jus des deux citrons. Verser de l’eau jusqu’à la hauteur des morceaux de poulet. Saler, poivrer. Couvrir et laisser doucement mijoter pendant 1 heure.

Incorporer alors le citron confit et les olives. Laisser mijoter15 ​​​​​​​minutes de plus. Servir dans le tajine en décorant de feuilles de persil et de coriandre.

Cordon-bleu de poulet

Cordon-bleu de poulet Suprême en portefeuille fourré de jambon et gruyère DR

Voilà un plat qui ravira les enfants. Il faut aussi penser à eux!

Pour 4 personnes: 4 filets de poulet dodus, 4 tranches de jambon blanc, 4 tranches assez fines de gruyère, 2 œufs, farine, chapelure (maison si possible), huile, beurre, sel et poivre.

Fendre les filets dans leur épaisseur sans les séparer.

Les garnir de jambon et de fromage.

Enrober les filets d’un voile de farine (tapoter pour enlever l’excédent).

Battre les œufs dans une assiette creuse, les saler et les poivrer, y tremper les filets sur toutes leurs faces.

Les passer dans la chapelure. On peut renouveler ces deux dernières opérations pour obtenir une croûte plus résistante.

Placer au moins 20 minutes au réfrigérateur.

Dorer à la poêle les cordons-bleus dans un mélange huile-beurre 3 minutes de chaque côté. A.G.

Petit truc Faire sa chapeluremaison en laissant sécher un pain au levain, le passer ensuite30 minutes au four à 80 °C, mixer finement. On peut l’utiliser dans cette recette en ajoutant un tiers de parmesan moulu.