Monsieur Karpiczenko, cette année, vous avez commencé à créer des blagues à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Voulez-vous vous autosupprimer?

Karpiczenko: Je vois toute ma carrière comme une tentative de me rendre obsolète. C’était déjà le cas avec l’émission de fin de soirée «Deville» sur la chaîne alémanique SRF: nous avons commencé à trois et avons tout fait nous-mêmes. Puis, de plus en plus de gens sont arrivés et je suis devenu de moins en moins important.