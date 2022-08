Transition énergétique – Le potentiel éolien en Suisse est revu largement à la hausse Près de 30 térawattheures pourraient être produits chaque année grâce aux éoliennes. C’est bien plus que les 3,7 térawattheures estimés en 2012.

Des éoliennes sur les crêtes du Jura entre le Mont-Soleil et le Mont-Crosin. KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

Le potentiel de l’énergie éolienne en Suisse est de 29,5 térawattheures (TWh) par an, dont 19 TWh pendant le semestre d’hiver, selon une récente étude. C’est bien plus que les 3,7 TWh par an estimés en 2012.

Cette différence s’explique d’une part par les progrès techniques des installations éoliennes, d’autre part par l’évolution des conditions-cadres politiques, indique mardi dans un communiqué l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui a mandaté l’étude auprès de la société Meteotest AG.

Et de préciser qu’avec la modification de la loi sur l’énergie (LEne) en 2018, les parcs éoliens dont la production atteint 20 gigawattheures (GWh) par an sont désormais reconnus comme étant d’intérêt national, ce qui permet d’exploiter le potentiel éolien en zone forestière et dans les zones inscrites à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale.

«Une contribution essentielle»

Le Plateau offre le plus grand potentiel éolien (17,5 TWh par an), suivi par l’arc jurassien et les larges vallées alpines (7,8 TWh) puis les Alpes (4,2 TWh).

Une exploitation de 30% de ce potentiel, ce qui représente quelque 1000 installations éoliennes, «suffirait à apporter une contribution essentielle à un approvisionnement en électricité sûr en Suisse et à réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger», écrit l’OFEN. Elle permettrait de produire 8,9 TWh, dont 5,7 TWh en hiver, soit plus que la production annuelle de la centrale nucléaire de Gösgen (environ 8 KWh).

