Recette de saison – Le pot-au-feu de janvier relooké à la mode slurp Un grand plat d’hiver jailli du répertoire, légèrement revu et allégé pour faire joli dessus ta table de janvier. Jérôme Estebe

Le pot-au-feu monocarné et déstructuré qui te cajole le bidon. ESTEBAN

Si le simple mot foie gras te lézarde encore le pancréas; si la vue d’une bulle de champagne te tire-bouchonne l’œsophage; si le caquètement d’une brave volaille te vrille la vésicule, eh bien, ma sœur, mon frère, c’est que tu as réveillonné trop fort. Et que tu as sans doute adopté la détox attitude depuis le 1er janvier: laitue et eau gazeuse pendant six mois.