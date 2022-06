L’histoire du jour – Le Portugal va jouer «à la maison» La venue de la Seleção dimanche soir à Genève représente un événement pour la communauté portugaise établie en Suisse. Dans les clubs lusitaniens de la région, c’est l’effervescence. Nicolas Jacquier

La venue du Portugal de Cristiano Ronaldo en Suisse reste un événement pour la très importance communauté portugaise installée ici. KEYSTONE



Pour l’importante communauté portugaise implantée en Suisse (la troisième en taille derrière l’Italie et l’Allemagne), la réception de la Seleção est loin d’être une première. Mais cela reste chaque fois un événement, accueilli, préparé et fêté comme tel. Attisant les passions, le rendez-vous dominical n’échappe pas au phénomène. On se chambre, on se provoque déjà dans une ambiance bon enfant, cela fait partie du jeu.