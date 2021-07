Propagation du variant Delta – Le Portugal impose le pass sanitaire Face à un rebond de la pandémie, le pays contrôle désormais l’accès des bars, hôtels et restaurants, mais ne veut pas faire fuir les touristes. Vincent Barros, Lisbonne

Depuis ce week-end, il faut être vacciné ou testé négatif au Covid-19 pour entrer dans un bar ou un restaurant. En contrepartie, les établissements peuvent désormais ouvrir jusqu’à 22 h 30. NurPhoto via Getty Images

«Pas de sensationnalisme, s'il vous plaît…» D’abord rétif, Marc Lupien accepte finalement de témoigner. Depuis samedi, de nouvelles règles sanitaires sont en vigueur dans son pays d’adoption, le Portugal, «encore une fois victime de beaucoup de fausses informations», déplore-t-il. Comme de nombreux restaurateurs, le patron du Bistro Edelweiss, un établissement suisse réputé de Lisbonne, doit désormais n’accepter que les clients vaccinés ou testés négatifs au Covid-19 à partir de 15 h 30 le week-end.

Une mesure imposée dans 60 municipalités du pays, les plus exposées au virus (Porto, Faro ou Albufeira notamment, en plus de la capitale), pour tenter d’endiguer la propagation du variant Delta, responsable de 90% des nouvelles contaminations – plus de 3000 par jour désormais, sur 10 millions d’habitants. Loin toutefois du pic des 13’000 quotidiennes recensées en début d’année, au plus fort de la crise.