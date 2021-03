Vacances de Pâques – Le Portugal est ouvert aux touristes, mais il est confiné Les réservations de vols vers le Portugal depuis la Suisse ont explosé pour la période pascale. Mais sur place, les voyageurs risquent de déchanter. Tout est fermé. Vincent Barros, Lisbonne

Au bord du Tage à Lisbonne, il n’y avait pas foule au pied du monument des Découvertes, le 1 er mars dernier. AFP

Combien seront-ils réellement – les uns mus par une envie d’Atlantique, les autres de retrouver leur famille pour Pâques – à boucler leur valise ces prochains jours et à s’envoler depuis la Suisse vers le Portugal? Fort nombreux, si l’on en croit l’explosion des réservations de vol. «On a enregistré cinq fois plus de demandes, depuis que le Portugal ne figure plus sur la liste des pays à risque», confirme Meike Fuhlrott, porte-parole de Swiss. Avec un taux d’incidence de 77 pour 100’000 habitants ces 14 derniers jours, le pays a été retiré le 11 mars de la liste de l’OFSP des États et régions présentant un risque.